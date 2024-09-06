ГТЛК поставила свыше 35 автобусов для 3 регионов за неделю

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На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков Воронежа, Сыктывкара и Липецка городской пассажирский транспорт в рамках инвестпроекта с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️28 автобусов ПАЗ-320415-04 для Воронежа

✔️7 автобусов НЕФАЗ 5299-0000040-57 для Сыктывкара

✔️2 автобуса ГАЗ А65R52 для Липецка

Поставки осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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