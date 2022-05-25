Завод «Красное Сормово» спустил на воду очередной сухогруз проекта RSD59

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На заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD59. Это шестое судно в серии из одиннадцати сухогрузов, которые предприятие строит по заказу АО «ГТЛК». После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдёт ходовые испытания и будет передан заказчику.

Строящаяся на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 — одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны.

«На спущенном на воду сухогрузе установлен ряд комплектующих отечественного производства взамен зарубежных», подчеркнул генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин.

«Мы продолжаем выполнять свою программу импортозамещения. На этом сухогрузе стоит российское подруливающее устройство. Раньше эти комплектующие покупали в Германии. Производство подруливающих устройств открыли в НПО «Винт», которое входит в ОСК. Кроме того, на этом судне установлены отечественные козловые краны и швартовные лебедки взамен турецких. На последних судах серии планируем использовать винторулевые колонки российского производства. Раньше их тоже покупали в Германии и в Китае», — пояснил Михаил Першин.

Генеральный директор добавил, что программа развития импортозамещения на «Красном Сормове» и в ОСК в целом продолжится. В частности, идут переговоры о запуске в России других производств комплектующих.

ОСК объединяет более 40 предприятий по всей стране: верфи, конструкторские бюро, заводы. В проектно-конструкторских бюро компании разрабатываются проекты судов с учетом возможностей отечественных машиностроительных предприятий, поставляющих двигатели, якорно-швартовное оборудование, рулевые машины и другие комплектующие. Только за последние 8 лет поставщиками ОСК стали более 100 российских компаний.

Крестной матерью судна стала секретарь генерального директора завода «Красное Сормово» Татьяна Комракова. «Очень приятно, что мне выпала честь вписать своё имя в славную историю нашего завода. Быть крёстной мамой — это очень почетно и ответственно. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве судна, обязательно буду следить за его трудовой судьбой. Желаю экипажу семь футов под килем и попутного ветра!», — поделилась впечатлениями Татьяна.

На сегодня «Красное Сормово» является лидером по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий. «Красное Сормово» благодаря реализации программы повышения производительности труда сократило сроки строительства сухогруза проекта RSD59 с 9 до 6 месяцев с момента резки металла до передачи судна заказчику. На сегодня это рекордный показатель среди судостроительных предприятий России.