«Роснефть» первая в России запустила в промышленное производство катализатор гидрокрекинга

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«Роснефть» впервые в России начала промышленное производство катализатора гидрокрекинга. Торжественная церемония запуска промышленного производства катализатора гидрокрекинга состоялась в рамках Российского нефтегазохимического форума в Уфе.

Уникальная российская разработка позволит увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5 и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции, которая до недавнего времени составляла 90% от общего объёма поставок данной продукции. Это полностью соответствует общенациональной задаче по развитию импортозамещения в промышленном секторе экономики. Производственные мощности ООО «РН-Кат» (входит в НК «Роснефть») позволяют обеспечить не только предприятия Компании, но и всю российскую нефтеперерабатывающую промышленность катализаторами гидроочистки и гидрокрекинга для стабильного производства высококачественных нефтепродуктов.

В целом в российской нефтепереработке в 2014 году доля отечественных катализаторов в общем объеме потребления составляла более 30%, а уже в 2021 году этот показатель достиг 70%.Специалисты «РН-Кат», специализированного предприятия НК «Роснефть», расположенного в г. Стерлитамак, совершили научный прорыв и разработали собственную технологию производства катализатора гидрокрекинга. Новый катализатор был успешно испытан на базе Новокуйбышевского завода катализаторов с привлечением специалистов Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке (входят в периметр «Роснефти»). Испытания показали, что отечественная разработка не уступает импортным аналогам по таким ключевым параметрам, как активность (продолжительность работы катализатора с сохранением качественных характеристик) и отбор целевых продуктов (показатель объёма основной выработанной продукции).

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В конце 2021 года специалисты «РН-Кат» произвели каталитическую систему для установки гидрокрекинга «Башнефть-Уфанефтехим». В ближайшее время катализатор будет загружен в реактор. Лабораторные испытания показали высокие технические характеристики катализатора. В перспективе, планируется загрузка установок гидрокрекинга на остальных НПЗ Компании. Потребность в данном катализаторе обозначена большинством р