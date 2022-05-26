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Производство

«Роснефть» первая в России запустила в промышленное производство катализатор гидрокрекинга

 © www.rosneft.ru

«Роснефть» впервые в России начала промышленное производство катализатора гидрокрекинга. Торжественная церемония запуска промышленного производства катализатора гидрокрекинга состоялась в рамках Российского нефтегазохимического форума в Уфе.

Уникальная российская разработка позволит увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5 и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции, которая до недавнего времени составляла 90% от общего объёма поставок данной продукции. Это полностью соответствует общенациональной задаче по развитию импортозамещения в промышленном секторе экономики. Производственные мощности ООО «РН-Кат» (входит в НК «Роснефть») позволяют обеспечить не только предприятия Компании, но и всю российскую нефтеперерабатывающую промышленность катализаторами гидроочистки и гидрокрекинга для стабильного производства высококачественных нефтепродуктов.

В целом в российской нефтепереработке в 2014 году доля отечественных катализаторов в общем объеме потребления составляла более 30%, а уже в 2021 году этот показатель достиг 70%.Специалисты «РН-Кат», специализированного предприятия НК «Роснефть», расположенного в г. Стерлитамак, совершили научный прорыв и разработали собственную технологию производства катализатора гидрокрекинга. Новый катализатор был успешно испытан на базе Новокуйбышевского завода катализаторов с привлечением специалистов Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке (входят в периметр «Роснефти»). Испытания показали, что отечественная разработка не уступает импортным аналогам по таким ключевым параметрам, как активность (продолжительность работы катализатора с сохранением качественных характеристик) и отбор целевых продуктов (показатель объёма основной выработанной продукции).

 © rosneft.ru

В конце 2021 года специалисты «РН-Кат» произвели каталитическую систему для установки гидрокрекинга «Башнефть-Уфанефтехим». В ближайшее время катализатор будет загружен в реактор. Лабораторные испытания показали высокие технические характеристики катализатора. В перспективе, планируется загрузка установок гидрокрекинга на остальных НПЗ Компании. Потребность в данном катализаторе обозначена большинством р
Источник: https://www.rosneft.ru/press/news/item/210805/

Башкирия, Роснефть, импортозамещение
  • Нет аватара srozmirovich
    26.05.2219:05:42

    Кто-нибудь в курсе, чем эти катализаторы отличаются от того, что собирается производить «Газпромнефть-Каталитические системы» в Омске? Год назад они запустили строительство завода и обещали, что «новый завод будет в год выпускать 15 тыс. тонн катализаторов каткрекинга, 4 тыс. тонн — гидроочистки, 2 тыс. тонн — гидрокрекинга. Такого объёма хватит для того, чтобы обеспечить все НПЗ страны, и ещё останется для поставки на экспорт». Поэтому непонятно: то что сейчас представила «Роснефть» — это конкурент для катализаторов ГПН или их катализаторы функционально чем-то отличаются? И почему они позиционируются как «первые в России», если ГПН в конце 2021 сообщала, что «промышленное производство катализаторов гидроочистки уже ведется на производственных площадках промышленных партнеров»?

    Отредактировано: srozmirovich~19:09 26.05.22
    #1250899
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