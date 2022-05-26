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Транспорт и логистика

В Великий Новгород прибыли 32 новых автобуса «ЛиАЗ»

 © novvedomosti.ru

26 мая в Великий Новгород прибыли 32 новых автобуса марки «ЛиАЗ».

Техника приобретена за счёт средств инфраструктурного кредита в размере 500 млн рублей, который был одобрен правительству Новгородской области в октябре прошлого года. Автобусы работают на экологически чистом природном топливе — метане. Оборудованы бегущей строкой в салоне и камерами видеонаблюдения. Пассажировместимость каждого автобуса — 108 человек. После проведения необходимых технических и регламентных процедур, будет определен перевозчик, и автобусы выйдут на линию.

Низкопольные автобусы большого класса будут обслуживать магистральные маршрутах с интенсивным пассажиропотоком.
Источник: https://novvedomosti.ru/news/societ...yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Новгород, автобусы
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