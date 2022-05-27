Внедрено кассовое приложение для доступа в бизнес-залы российских аэропортов

© www.uralhitech.ru

МСТ Компани, резидент технопарка с июля 2019 года, завершила проект по созданию кассового приложения для компании RUS Priority.

RUS Priority — российский оператор, предоставляющий доступ к бизнес-залам в аэропортах по всей России.

Основатель МСТ Компани и ее генеральный директор Максим Борноволоков рассказал о запуске проекта: «К нам обратился клиент с запросом на создание приложения для регистрации пассажиров. Задача состояла в том, чтобы не только создать приложение для сети терминалов, но также создать саму концепцию, и проработать логику работы приложения. Перед тем, как начать работу, мы провели несколько общих видео конференций с заказчиком, на которых ознакомились с текущей инфраструктурой и API бэкенда RUS Proirity. После изучения всех исходных данных, был определен оптимальный подход к созданию приложения».

После разработки концепта в МСТ Компани определили рабочее устройство, в компании пояснили: «Требования к оборудованию были довольно просты: большой сенсорный экран, бесконтактный считыватель банковских и mifare-карт, камера, встроенный чековый принтер и возможность автономной работы не менее 8 часов. Так в качестве устройства был выбран pos-терминал WizarPOS Q2. С устройством WizarPOS Q2 мы работали неоднократно и на его базе реализовывали уже ряд проектов. Учитывая, что специалисты МСТ Компани досконально знают SDK устройства, то безусловно скорость разработки приложения была значительно выше, чем при использовании какого-либо нового устройства с котором мы еще не работали». Затем были продуманы и определены логика работы и дизайн.

Приложение проходило тестирование в более чем 30 бизнес-залах. В течение 3 недель сотрудники бизнес-залов работали с приложением, оставляя отзывы и пожелания. Стоит также отметить, что за время тестирования, были проверены несколько гипотез по работе с интерфейсом приложения, а также в логическом построении функционала.

© www.uralhitech.ru

По завершении тестирования, специалисты компании МСТ систематизировали всю поступившую информацию, и произвели исправление недочетов и финальную полировку кода. Полученная за время тестирования обратная связь, позволила заказчику не только улучшить приложение, но также значительно переработать бэкенд, сделав его более консистентным.

© www.uralhitech.ru

Компания МСТ предоставила заказчику весь цикл разработки, включая консалтинговые услуги и полную проработку механики приложения. Каждый этап разработки сопровождал профильный специалист, что позволило четко соблюдать установленные рамки проекта. Далее вся исходная кодовая база и разработанная графика была передана для дальнейшего развития проекта силами компании.

© www.uralhitech.ru

Сервис RUS Priority, в свою очередь, получил удобный инструмент для регистрации участников программы в бизнес-залах аэропортов. Кроме того, специалисты RUS Priority подняли собственный уровень экспертизы в области работы с банковскими картами, и оптимизировали работу бэкенда сервиса.

© www.uralhitech.ru

МСТ Компани профессионально занимается разработкой и внедрением IT решений и сервисов для малого, среднего и крупного бизнеса уже на протяжении более 9 лет. Среди клиентов компании Почта России, DHL, DPD, несколько десятков банков, включая Сбер, СКБ и Точка-банк, промышленные предприятия, авиакомпании AzurAir, Уральские Авиалинии, ИжАвиа, RedWings, ж/д и автотранспортные организации.

https://mst-company.ru/kejsy/razrabotka-programmnogo-obespecheniya/kassovoe-prilozhenie-dlya-kompanii-rus-priority