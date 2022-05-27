Внедрено кассовое приложение для доступа в бизнес-залы российских аэропортов
МСТ Компани, резидент технопарка с июля 2019 года, завершила проект по созданию кассового приложения для компании RUS Priority.
RUS Priority — российский оператор, предоставляющий доступ к бизнес-залам в аэропортах по всей России.
Основатель МСТ Компани и ее генеральный директор Максим Борноволоков рассказал о запуске проекта: «К нам обратился клиент с запросом на создание приложения для регистрации пассажиров. Задача состояла в том, чтобы не только создать приложение для сети терминалов, но также создать саму концепцию, и проработать логику работы приложения. Перед тем, как начать работу, мы провели несколько общих видео конференций с заказчиком, на которых ознакомились с текущей инфраструктурой и API бэкенда RUS Proirity. После изучения всех исходных данных, был определен оптимальный подход к созданию приложения».
После разработки концепта в МСТ Компани определили рабочее устройство, в компании пояснили: «Требования к оборудованию были довольно просты: большой сенсорный экран, бесконтактный считыватель банковских и mifare-карт, камера, встроенный чековый принтер и возможность автономной работы не менее 8 часов. Так в качестве устройства был выбран pos-терминал WizarPOS Q2. С устройством WizarPOS Q2 мы работали неоднократно и на его базе реализовывали уже ряд проектов. Учитывая, что специалисты МСТ Компани досконально знают SDK устройства, то безусловно скорость разработки приложения была значительно выше, чем при использовании какого-либо нового устройства с котором мы еще не работали». Затем были продуманы и определены логика работы и дизайн.
Приложение проходило тестирование в более чем 30 бизнес-залах. В течение 3 недель сотрудники бизнес-залов работали с приложением, оставляя отзывы и пожелания. Стоит также отметить, что за время тестирования, были проверены несколько гипотез по работе с интерфейсом приложения, а также в логическом построении функционала.
По завершении тестирования, специалисты компании МСТ систематизировали всю поступившую информацию, и произвели исправление недочетов и финальную полировку кода. Полученная за время тестирования обратная связь, позволила заказчику не только улучшить приложение, но также значительно переработать бэкенд, сделав его более консистентным.
Компания МСТ предоставила заказчику весь цикл разработки, включая консалтинговые услуги и полную проработку механики приложения. Каждый этап разработки сопровождал профильный специалист, что позволило четко соблюдать установленные рамки проекта. Далее вся исходная кодовая база и разработанная графика была передана для дальнейшего развития проекта силами компании.
Сервис RUS Priority, в свою очередь, получил удобный инструмент для регистрации участников программы в бизнес-залах аэропортов. Кроме того, специалисты RUS Priority подняли собственный уровень экспертизы в области работы с банковскими картами, и оптимизировали работу бэкенда сервиса.
МСТ Компани профессионально занимается разработкой и внедрением IT решений и сервисов для малого, среднего и крупного бизнеса уже на протяжении более 9 лет. Среди клиентов компании Почта России, DHL, DPD, несколько десятков банков, включая Сбер, СКБ и Точка-банк, промышленные предприятия, авиакомпании AzurAir, Уральские Авиалинии, ИжАвиа, RedWings, ж/д и автотранспортные организации.
https://mst-company.ru/kejsy/razrabotka-programmnogo-obespecheniya/kassovoe-prilozhenie-dlya-kompanii-rus-priority
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.