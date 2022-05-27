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Судостроение и судоходство

Спущено на воду обстановочное судно проекта 3052 «Александр Шароглазов»

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На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе спустили на воду пятое в серии обстановочное судно проекта 3052.

Теплоход назван в честь Александра Федоровича Шароглазова, ветерана труда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».Строительство судна проекта 3052 начато в ноябре 2020 года по заказу ФКУ «Речводпуть». Генеральный подрядчик по строительству серии из десяти судов — «МТ-Групп».
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment..._sudno_3052_na_95_-_rossiyskoe.html

судно проекта 3052, Томская область, Самусьский судостроительно-судоремонтный завод,
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