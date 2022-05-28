Открыто движение на двух новых участках Чуйского тракта

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26 мая, в день 100-летия присвоения Чуйскому тракту статуса государственной дороги, было торжественно открыто движение на двух участках.

Модернизация участков Чуйского тракта в Алтайском крае и организация движения в четыре полосы помогает решать проблему загруженности дороги, пиковая нагрузка которой доходит до 20 тыс. автомобилей в сутки.

Первым после проведенной реконструкции открыли участок км 173 — км 183, расположенный на границе Тальменского и Первомайского районов.

Реконструкцию 10-километрового участка дороги на границе Тальменского и Первомайского районов ведут с осени 2019 года. Завершены работы по расширению проезжей части, построены разворотные петли и переходно-скоростные полосы, а также двухуровневая транспортная развязка возле станции Озёрки.

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В районе села Озёрки дорожники построили подземный пешеходный переход, встречные потоки разделили металлическим барьерным ограждением по оси дороги, устроили стоянку для большегрузного транспорта. Кроме того, на участке протяженностью 14 километров смонтировали новые линии электроосвещения.

В основании дорожной конструкции использован цементобетон, который обеспечит долговечность и снизит вероятность образования колеи и просадок. Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается высокой износостойкостью.

Второй участок Чуйского тракта (км 216 — км 223), который открыли для движения, находится в Первомайском районе на маршруте Барнаул — Бийск. Его расширили до четырех полос, устроили две стоянки для большегрузного транспорта.

Объект может быть использован не только в качестве автомобильной дороги, но и как взлетно-посадочная полоса при ликвидации ЧС на воздушных судах.

Как отметили в Федеральном дорожном агентстве основной задачей дорожных строителей является не просто расширение Чуйского тракта до четырёх полос, а его полная модернизация. На территории Алтайского края работы планировалось провести на всей протяженности трассы до 2035 года. Однако было принято решение вести работы опережающими темпами и завершить программу работ за восемь лет — до 2030 года. В текущем году введут в эксплуатацию 24,5 километра, еще на 12 километрах работы стартовали в этом дорожно-строительном сезоне, их завершат в 2023 году.

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