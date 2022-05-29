«Клинцовский автокрановый завод» передал компании ООО «НИТЭК новые автокраны
16 мая 2022 года по договору с АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» представителям компании ООО «НИТЭК» была передана партия автомобильных кранов серии КС-55713-5К-4, в количестве 10 единиц.
Технические характеристики КС-55713-5К-4:
- Грузоподъемность — 25 тонн
- Максимальная длина стрелы — 31 метр
- Максимальный вылет стрелы — 29 метров
- Опорный контур — 5,45×6,1 метров
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/fYj2Uh4fTlk
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