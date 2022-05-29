Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

Фильм про Иркутский завод полимеров

©Видео с youtube.com
Источник: https://youtu.be/K5m63-VoUok

Иркутск, полимеры
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,