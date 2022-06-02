Ростех представил новую блокчейн-платформу, способную заменить SWIFT

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Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех на форуме ЦИПР-2022 презентовала промышленную блокчейн-платформу CELLS и прикладные решения, разрабатываемые на ее основе, в том числе систему для осуществления платежей в международных расчетах.

Блокчейн-платформа CELLS, разработанная Новосибирским институтом программных систем (НИПС), предназначена для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра. Одним из центральных элементов платформы стала цифровая система для осуществления платежей в национальных валютах, которая может представить реальную альтернативу SWIFT в международных расчетах. Многофункциональная система обеспечивает проведение международных платежей, мультивалютных операций, идентификацию пользователя и хранение цифровой валюты. Технология блокчейн в сочетании с сертифицированными средствами криптографической защиты информации обеспечивают высокий уровень надежности ИТ-решения.

«Цифровая платежная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций. Система позволит перейти на расчеты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

На основе CELLS также реализуется система хранения данных, блокчейн-платформа для создания веб-приложений, защищенных от взлома и DDOS-атак, сервис «цифрового паспорта», система «цифрового ЖКХ» и другие решения.

Платформа обеспечивает до 100 тысяч транзакций в секунду с возможностью многократного увеличения производительности, а также хранение и передачу мультимедиафайлов большого размера в защищенном формате в соответствии с законодательными требованиями Российской Федерации.

Потенциальные потребители решения — независимые разработчики программных продуктов, системные интеграторы, крупные компании, а также органы власти, финансовые институты и банки.