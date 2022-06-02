Автоматизированная линия производства сэндвич-панелей

© www.intelmachine.ru

В сентябре 2021 года был заключили договор ООО «Интелмашин» (поставщик) и ООО «РСИ», г. Ижевск (покупатель) на индивидуальную автоматизированную линию по производству сэндвич-панелей.

В мае 2022 года на территорию покупателя была доставлена последняя партия готового оборудования и начался этап шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. Установкой, подключением и запуском линии занимаются специалисты компании Интелмашин.

© www.intelmachine.ru

© www.intelmachine.ru

Компания ООО «Интелмашин» — единственный в России производитель оборудования для изготовления технологичных и надежных автоматизированных сэндвич-панельных линий премиального класса.

© www.intelmachine.ru