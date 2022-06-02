Станкостроительный завод в Башкирии начал выпуск станков для производства авиационных двигателей

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ООО «СТАН» при поддержке АО «Механика» Госкорпорации Ростех запустило в производство новую модификацию высокоточного пятикоординатного обрабатывающего центра 2000-VHT. Он предназначен для изготовления моделей и деталей сложной формы современных гражданских авиационных двигателей, в том числе и для двигателей серии ПД-14.

Новый фрезерно-токарный обрабатывающий центр производится на НПО «Станкостроение» в городе Стерлитамак.

Применение на производстве высокоточного оборудования заменяет четыре вида универсальных станков и обеспечит выполнение на нем более восьми операций, что уменьшает время производства или обработки детали. Установленная функция автоматической смены палеты снижает время переналадки станка между операциями до 10 раз, что положительно сказывается на себестоимости производства и сроках изготовления детали.

Стерлитамакский станкостроительный завод (ныне ООО «НПО «Станкостроение») является крупным производителем станочной продукции. Входит в ГООО «СТАН», которая объединяет машиностроительные заводы, Технологический центр и центры обучения в регионах России. Продукция: обрабатывающие центры с ЧПУ токарно-сверлильно-фрезерно-расточные с поворотно-индексными или глобусными столами с горизонтальной или вертикальной осью шпинделя инструмента, универсальные сверлильные станки.