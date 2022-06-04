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Производство

В Игринском районе Удмуртии открыли новую линию по производству изделий из стекла

На стекольном заводе «Факел» запустили новую линию производства стеклянной упаковки.

На этом заводе изготавливают стеклянную тару любой сложности. По итогам 2021 года стеклозавод произвел 110 млн штук стеклянных изделий.

«Новая линия, запущенная в этом году, позволит увеличить выпуск бутылки на 38 млн штук. На сегодняшний день доля завода «Факел» на российском рынке достигает 2%.

В проект инвестировали 200 млн рублей, создали 39 новых рабочих мест.
Источник: https://udmurt.media/rubrics/obshch...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

стекольная промышленность, Удмуртия
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