На Севмаше завершена реконструкция транспортно-передаточного комплекса

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На Севмаше (входит в ОСК) завершена реконструкция транспортно-передаточного комплекса (ТПК) в районе корпусно-сварочного производства. Мероприятие реализовывалось в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Это мероприятие стало завершающим этапом в техническом перевооружении и реконструкции ТПК предприятия. Оно позволяет решить задачу транспортного обеспечения строительства кораблей.

На предприятии реконструированы два участка мелководной набережной, примыкающие к передаточному причалу. Сам причал и подтрансбордерные пути удлинены в сторону акватории, выполнена рихтовка существующих путей, улучшена их функциональность. Изготовлен и смонтирован трансбордер грузоподъемностью 2000 тонн с самоходной транспортной системой.Проектная документация на реконструкцию транспортно-передаточного комплекса разработана проектной фирмой «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС». Объект имеет колоссальное значение для выполнения сдаточной программы Севмаша. Смонтированное технологическое оборудование обеспечит перемещение корпусных конструкций больших габаритов и массой до 2000 тонн из пролетов корпусно-сварочного производства в эллинги предприятия для строительства АПЛ.