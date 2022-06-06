На Севмаше завершена реконструкция транспортно-передаточного комплекса
На Севмаше (входит в ОСК) завершена реконструкция транспортно-передаточного комплекса (ТПК) в районе корпусно-сварочного производства. Мероприятие реализовывалось в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
Это мероприятие стало завершающим этапом в техническом перевооружении и реконструкции ТПК предприятия. Оно позволяет решить задачу транспортного обеспечения строительства кораблей.
На предприятии реконструированы два участка мелководной набережной, примыкающие к передаточному причалу. Сам причал и подтрансбордерные пути удлинены в сторону акватории, выполнена рихтовка существующих путей, улучшена их функциональность. Изготовлен и смонтирован трансбордер грузоподъемностью 2000 тонн с самоходной транспортной системой.Проектная документация на реконструкцию транспортно-передаточного комплекса разработана проектной фирмой «Союзпроектверфь» АО «ЦТСС». Объект имеет колоссальное значение для выполнения сдаточной программы Севмаша. Смонтированное технологическое оборудование обеспечит перемещение корпусных конструкций больших габаритов и массой до 2000 тонн из пролетов корпусно-сварочного производства в эллинги предприятия для строительства АПЛ.
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