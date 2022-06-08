«КАМАЗ» поставил в Санкт-Петербург крупную партию газомоторных автобусов НЕФАЗ

© kamaz.ru

«КАМАЗ» поставил крупную партию газомоторных автобусов НЕФАЗ 5299-40-57 в адрес петербургского пассажироперевозчика АО «Третий парк». Переданы 303 автобуса на сжиженном природном газе и 61 автобус на компримированном природном газе.

В 2021 году официальным дилером ПАО «КАМАЗ» — ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР» был подписан договор на поставку и комплексное техническое обслуживание 364 газовых автобусов для обеспечения потребности Санкт-Петербурга в автобусах. Техника необходима для исполнения контрактов, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров в рамках транспортной реформы. Новые автобусы пополнили парк петербургского пассажироперевозчика АО «Третий парк».

«Маршруты, на которые выйдет новая техника, определены. Данная модель уже проходила испытания в нашем городе и получила положительные отзывы специалистов и пассажиров. Благодаря низкому уровню пола, дополненному функцией книлинга, автобус удобен для всех категорий граждан, особенно для инвалидов-колясочников», — отметил Кирилл Дьяковский, генеральный директор АО «Третий парк».

Помимо традиционных требований к подвижному составу, среди которых низкий пол, приспособленность для маломобильных пассажиров, современная система оплаты проезда и зарядки для мобильных устройств, новые автобусы НЕФАЗ оборудованы кондиционерами и информационными медиакомплексами. Партия выполнена в уже привычном для петербургских пассажиров фирменном лазурном цвете.