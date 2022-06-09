Роботизированные склады российского производства

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Я посетил больше сотни российских заводов, и неоднократно встречал автоматизированные, или по другому роботизированные склады. Разные. И такие, которые могут хранить и перемещать тонны металла, и такие, где по нажатию кнопки тебе тут же выдадут коробочку с граммовыми шестеренками.

Вот, например, этот комплекс Amada я встретил на заводе «Промсвязь» в г. Юрьев-Польский, и там им очень гордились — высокотехнологичная штука, мало у кого такая есть. Я был там в 2020 году, всего два года назад. Кто бы мог подумать, что уже через 2 года такие комплексы начнут производить в России.

И не только такие. Вот комплекс поменьше, он нужен для хранения сравнительно небольших деталей, в данном случае валов газотурбинных двигателей. Установлен он на заводе «Пермские моторы», как часть нового производства центра компетенций «Валы ГТД».

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Это снято в прошлом году. Выбора импортный-отечественный тогда не существовало. А теперь есть!

Автоматизированный склад для листового металла производит компания ОСК, г. Москва. А производство автоматических складов для деталей освоила компания ДиКом Лифт из Колпино, г. Санкт-Петербург.

Вот я сделал для вас небольшое видео о том, как работают обе эти системы.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/JDIBkUkH34E

Между прочим обе системы модульные, их можно как кубики наращивать.

Все меньше и меньше у нашего бизнеса поводов покупать импортное оборудование. Кстати, а вы знали что в некоторых сферах применения наше оборудование доминирует? Не верите? Скоро я вам об этом расскажу, с примерами, конечно из личного опыта с фотографиями с реальных заводов. Как обычно.

Роман Ковригин