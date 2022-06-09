В Свердловской области запущено производство полиэтиленовых труб, замещающих импортные аналоги

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Уральское предприятие «ИнПластПолимер» запустило в Заречном Свердловской области новый завод по производству полиэтиленовых труб. Инвестиционный проект, стоимостью порядка 250 миллионов рублей, позволит наладить выпуск импортозамещающей продукции.

Инвестиционный проект по организации импортозамещающего производства напорных труб для газоснабжения, питьевого водоснабжения, а также для прокладки электрокабеля и спиральновитые трубы различных диаметров реализуется с 2019 года.

«Мы вышли на рынок два года назад и нам пришлось продираться через конкурентов и доказывать своё преимущество. Сегодня мы готовы поставлять продукцию не только внутреннему заказчику, но и работать с внешними рынками. В настоящее время мощность завода 500 тонн продукции в год, а к 2023 году планируем выйти на мощность до 1,2 тысячи тонн в год», — рассказал управляющий «ИнПластПолимер» Андрей Лялин.

В настоящее время компания выпускает спиральновитые полиэтиленовые трубы диаметром 3 метра, в планах запустить производство напорных питьевых и газовых труб больших диаметров — до 1,2 метра. Реализацию проекта сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.