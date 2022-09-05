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Образование

В Тюмени открылся образовательный центр «Наследие»

 © vsluh.ru

5 сентября в Тюмени открылся образовательный центр «Школа Наследие». Частный образовательный центр на 280 мест построили в ЖК «Ожогино». Он рассчитан на трёхступенчатое образование — начальное, основное и среднее. Посещать его смогут дети от трех до 18 лет. Площадь образовательного центра составляет более 7 тыс. кв. метров. Здание построено в форме трилистника. В нем распложены классы, художественная студия, операторская, лаборатории большие спортивный и актовый залы и другие помещения. В церемонии открытия приняли участие официальные лица Тюменской области.

 © vsluh.ru

Школа находится в новом микрорайоне Ожогино за улицей Федюнинского. Здание построили за год. Такие же школы есть только в Санкт-Петербурге и Москве. В Тюмени школа Heritage стала первой региональной.

 © vsluh.ru
Источник: https://vsluh.ru/novosti/obshchestv...em-kitayskogo-i-angliyskogo_385611/

Тюменская область, образование
  • Нет аватара DFII
    05.09.2216:50:44

    Чему может научить британия детей России? Сомнительное достижение Тюмени    

    #1253410
    • Badassgoliath Badassgoliath
      05.09.2217:44:45

      Чему может научить британия детей России?

      Преклонению перед англосаксами и презрению к своей стране. Для этого они подобные школы по миру и строят.

      #1253413
      • Нет аватара DFII
        05.09.2217:48:20

        Ценник конский -> Обучение платное, цены начинаются от 780 тысяч рублей в год.

        Такое может себе позволить топ-менеджеры и воротилы бизнеса, т. е. упор сделан на детей власть имущих

        #1253415
        • Badassgoliath Badassgoliath
          05.09.2219:19:53

          Такое может себе позволить топ-менеджеры и воротилы бизнеса, т. е. упор сделан на детей власть имущих

          Естественно. После начала С.В.О. мы только и видим, как из России все западники уходят. А эти, вишь, открываются. Понятно, что это неспроста. Небось ещё и денег подкинули, чтобы не только столицы охватить.

          #1253421
      • Нет аватара termometrix
        05.09.2218:07:42

        Преклонению перед англосаксами и презрению к своей стране.

        Если действительно образовательный уклон таков, то таким школам нет места ни в России, ни в какой-либо другой части мира.

        #1253417
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          06.09.2212:20:42

          У них школы по всему миру и это действительно центры мягкой силы англосаксов.

          Очень сомнительное достижение, но тем не менее нужно это дело освещать.

          Там большая вероятность что польза для страны будет сомнительной или вобще отрицательной в конечном счете.

          #1253445
    • Нет аватара termometrix
      05.09.2217:47:22

      Чему может научить британия детей России?

      Например любовь к шекспировскому театру и англоязычной классической литературе,философии Фрэнсиса Бэкона, основам физики, созданным Исааком Ньютоном,преимуществам математических формул Гамильтона,теорией и работам Адама Смита,биологическим открытиям вроде ДНК и.т.д.,если конечно Британия действительно хочет научить детей России чему-то ценному из своего богатого исторического наследия.

      Считаю,что мы не должны сравнивать жалких современных британских политиканов с историческими достижениями Британии.

      Отредактировано: termometrix~17:49 05.09.22
      #1253414
      • Нет аватара DFII
        05.09.2217:55:08

        В наших отечественных школах всё это есть без акцента на политику, и с любовью к Родине, к России. Будет ли там прививаться любовь к России? Очень сомнительно

        #1253416
        • Нет аватара termometrix
          05.09.2218:09:49

          Будет ли там прививаться любовь к России? Очень сомнительно

          На мой взгляд, Рособрнадзор будет внимательно следить за тем, какой образовательный уклон имеет школа.

          #1253418
          • Badassgoliath Badassgoliath
            05.09.2219:47:03

            На мой взгляд, Рособрнадзор будет внимательно следить за тем, какой образовательный уклон имеет школа.

            Можно так поставить дело, что никакой надзор не подкопается. Формальных поводов не будет.

            Да даже сам факт «элитарности» данной школы и её английскости — даже ещё без самих занятий, уже призван работать на создание цепочки «крутая школа — потому что английская — не для быдла». А надпись приветственная на фотке? С какого она на иностранном языке? Мы в России или где?!

            #1253424
      • Badassgoliath Badassgoliath
        05.09.2219:26:12

        Например любовь к шекспировскому театру и англоязычной классической литературе,философии Фрэнсиса Бэкона, основам физики, созданным Исааком Ньютоном,преимуществам математических формул Гамильтона,теорией и работам Адама Смита,биологическим открытиям вроде ДНК

        О, всё это будет. Но с подтекстом, дескать, видите, как в «цивилизованном мире» всё зашибись устроено с незапамятных времён? Не то что у вас тут. Я почти уверен, что в кабинете химии будет висеть не Таблица Менделеева, а «Periodic table of elements», без намёка на Менделеева.

        Вы же не думаете, что когда римляне забирали детей варварских вождей в Рим и там воспитывали, то они открытым текстом им ругали их племена и уклад? Всё тоньше, исподволь.

        Отредактировано: Badassgoliath~19:30 05.09.22
        #1253422
        • Нет аватара termometrix
          05.09.2220:18:37

          О, всё это будет. Но с подтекстом, дескать, видите, как в «цивилизованном мире» всё зашибись устроено с незапамятных времён? Не то что у вас тут.

          Вы же не думаете, что когда римляне забирали детей варварских вождей в Рим и там воспитывали, то они открытым текстом им ругали их племена и уклад? Всё тоньше, исподволь.

          Естественно.Любая иностранная школа и обучение это элемент «мягкой силы» и центр притяжения к культуре страны-инициатора по созданию данной сети школ по всему миру.Все иностранные образовательные проекты можно рассматривать в русле внешней политики.В том числе российские государственные школы с преподаванием иностранного языка, изучение чужой культуры вызывает «профессиональную деформацию» и некоторые симпатии к изучаемому иностранному предмету у воспитанников вопросных учреждений.

          Отредактировано: termometrix~21:13 05.09.22
          #1253426
      • Badassgoliath Badassgoliath
        05.09.2219:38:31

        Считаю,что мы не должны сравнивать жалких современных британских политиканов с историческими достижениями Британии.

        Исторические достижения Британии — это вековой колониальный грабёж других народов, который и обеспечивал материальную базу для появления в метрополии всех этих учёных, писателей и философов. Это не совпадение, а одно является прямым следствием другого.

        В те времена, когда происходили все эти «исторические достижения», британские политиканы были ничуть не лучше нынешних — в том, что касается их отношения к другим странам и народам.

        Англосаксы — последовательные враги для России, несмотря на политический строй в ней. Какие могут быть здесь их школы?! Что за наивные надежды в стиле «ну они же не будут делать у нас так, как делают везде».

        Отредактировано: Badassgoliath~20:07 05.09.22
        #1253423
      • Виктор Попович Виктор Попович
        06.09.2205:39:16

        Открытие ДНК произошло в 1869 году швейцарским биохимиком Фридрихом Мишером.

        С тех пор, более 150 лет, новые исследования и технологии продолжают предлагать более глубокое понимание вопроса — почему важна ДНК. Этим занимались и англосаксы.

        Отредактировано: Виктор Попович~05:41 06.09.22
        #1253429
  • Badassgoliath Badassgoliath
    05.09.2217:36:04

    открылся кампус Heritage School Tyumen

    А зачем в «Tyumen» какая-то пиндосская «school»?

    Такие же школы есть только в Санкт-Петербурге и Москве

    Их и там позакрывать надо.

    В Тюмени школа Heritage стала первой региональной.

    Надеюсь, что и последней.

    Отредактировано: Badassgoliath~17:38 05.09.22
    #1253411
  • Нет аватара Argonaft
    06.09.2211:18:12

    Лет 20 назад, даже бы не обратил внимание на эту новость, но сейчас, когда все маски сняты, нафиг, нафиг.

    #1253442
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    06.09.2212:13:42

    Боюсь что может получиться новый своеобразный «Ельцин-центр».

    #1253443
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