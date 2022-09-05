В Тюмени открылся образовательный центр «Наследие»

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5 сентября в Тюмени открылся образовательный центр «Школа Наследие». Частный образовательный центр на 280 мест построили в ЖК «Ожогино». Он рассчитан на трёхступенчатое образование — начальное, основное и среднее. Посещать его смогут дети от трех до 18 лет. Площадь образовательного центра составляет более 7 тыс. кв. метров. Здание построено в форме трилистника. В нем распложены классы, художественная студия, операторская, лаборатории большие спортивный и актовый залы и другие помещения. В церемонии открытия приняли участие официальные лица Тюменской области.

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Школа находится в новом микрорайоне Ожогино за улицей Федюнинского. Здание построили за год. Такие же школы есть только в Санкт-Петербурге и Москве. В Тюмени школа Heritage стала первой региональной.

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