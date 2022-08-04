Уралвагонзавод поставил Минобороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв» и БРЭМ-1М

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Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех отправил Министерству обороны РФ очередную партию спецтехники в рамках исполнения государственного оборонного заказа, включающую танки Т-90М «Прорыв» и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М.

Т-90М и БРЭМ-1М относятся к числу новейших и перспективных разработок, созданных инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения концерна «Уралвагонзавод». Они производятся серийно и хорошо знакомы российским военным.

Т-90М — самая совершенная модернизация созданного в 90-х годах ХХ века танка Т-90. При этом «Прорыв» обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века: всеракурсной защитой, мощными, надежными трансмиссией и двигателем. Высокоавтоматизированный боевой модуль оборудован мультиспектральным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира. Это дает возможность командиру не только получить больше информации, но и управлять вооружением боевой машины.

Не менее совершенна и созданная на базе Т-90 бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М. Ее унификация с базовым основным танком очень высокая. 1000-сильный двигатель производства «ЧТЗ-Уралтрак» — такой же, как и на Т-90М — позволяет развивать скорость до 60 км/ч. БРЭМ-1М легко преодолеет горку даже в 30 градусов с креном до 25 градусов. Он бронирован, что защищает экипаж при попадании снарядов или их осколков. Машина оснащена двумя лебедками, гидравлическим краном, сошником-бульдозером, сварочным и другим оборудованием. На ее борту всегда есть ремфонд, что позволяет не только ремонтировать или при необходимости эвакуировать любую поврежденную технику весом до 52 тонн, но и проводить восстановление поврежденной инфраструктуры. Даже если БРЭМ-1М застрял, он легко вытащит себя сам.

«В управлении БРЭМ-1М так же прост, как танки Т-72 и Т-90. Он может работать в любой местности, при любых условиях. Машина комфортная. Со специальным оборудованием справиться легко. Сработанный экипаж подготовит БРЭМ для работы достаточно быстро. Если груз небольшой, то развернет кран за 2-3 минуты. Но для сварки, конечно, требуются профессиональные навыки», — отметил водитель-испытатель боевых машин Александр Гизатулин.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ffc4T549Cz8