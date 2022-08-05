На судостроительном заводе «Вымпел» состоялась закладка второго катамарана на подводных крыльях

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2 августа на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в ОСК) состоялась закладка второго скоростного пассажирского катамарана с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B (заводской № 02862) для АО «Восточно-Сибирское речное пароходство».

В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел» Евгений Норенко, генеральный директор ООО «Истлэнд» — управляющей компании АО «ВСРП» Елена Летунова, главный конструктор проекта HSC150B Роман Простотин.

Генеральный директор «Вымпела» Евгений Норенко, обращаясь к участникам мероприятия, назвал закладку «важным событием не только с точки зрения технических аспектов, но и с точки зрения политики судостроения. Эти катамараны будут уникальными, это первый опыт строительства таких судов в Российской Федерации. Они объединили в себе лучшее от традиционных судов на подводных крыльях и катамаранов. Когда мы выполним этот заказ в срок вместе с нашими партнёрами, уверен, что эта тема получит развитие. Это будут безопасные суда с высокими технико-экономическими показателями, что позволит заказчику успешно их эксплуатировать».

Заказчик — генеральный директор ООО УК «Истлэнд» Елена Летунова рассказала о том, как ВСРП предполагает достраивать и эксплуатировать катамараны: «Как только судостроительный завод «Вымпел» поставит нам корпуса, мы будем выполнять оснащение. ВСРП в одном лице эксплуатанты и строители, поэтому мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы суда были сданы в срок и соответствовали всем проектным характеристикам. Со сдачей новых катамаранов мы возобновим рейсы, которые существовали исторически: в Нижнеангарск, Северобайкальск, свяжем два региона — Иркутскую область и Республику Бурятия».

К секции второго катамарана была прикреплена закладная табличка.

Пассажирское судно катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B предназначено для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях и способно перевозить до 150 пассажиров. Малая осадка существенно расширяет географию перевозок и позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег.

Катамараны строятся в партнёрстве с «Восточно-Сибирским речным пароходством» и компанией «Машпромлизинг». Проектант судна — ООО «КБ «Си Тех».

Эксплуатация катамаранов должна начаться в навигацию 2023 года на озере Байкал.