В Курской области запустили производство упаковки для продуктов питания

© frprf.ru

Компания «АСТ-групп» открыла в Курской области производство гибкой полимерной упаковки для продуктов питания, напитков и товаров народного потребления. Инвестиции в запуск проекта составили 122 млн рублей, из них 42 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и еще 18 млн рублей — Фонд развития промышленности Курской области.

Предприятие начало выпуск полимерной гибкой упаковки с печатью и ламинацией. Она востребована производителями пищевых продуктов, бакалеи, снеков, напитков и хлебобулочных изделий. Среди клиентов кондитерские фабрики «Конти» и «Белогорье».

Мощность новой линии составляет 600-700 тонн упаковочных материалов в год, теперь общие производственные объемы предприятия вырастут до 5000 тонн в год. Вся продукции изготавливается полностью из отечественного сырья, уровень локализации — 100%.

«Наш проект реализован благодаря Фонду развития промышленности РФ и Курской области. Сегодня мы приступили к производству, которое поможет повысить глубину переработки полимеров, заместить долю импортной упаковки отечественным продуктом, а также увеличить количество рабочих мест. Открытие новой линии позволит компании совершить качественный рывок и увеличить ассортимент поставляемой продукции на российский рынок. Наши клиенты ждут конкурентную, современную упаковку — и мы должны соответствовать требованиям и выполнять свои обязательства», — рассказал директор ООО «АСТ-групп» Алексей Татаринов.

Средства займа пошли на приобретение флексопечатной машины и ламинатора. Оборудование помогло автоматизировать производственные процессы и изготавливать продукцию небольшими тиражами, которые востребованы предприятиями малого и среднего бизнеса.