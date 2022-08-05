Новый цех переработки сырого молока запущен в Ставропольском крае

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На территории села Винсады Предгорного района Ставропольского края завершена реализация крупного инвестиционного проекта общей стоимостью 300 млн рублей.

Инвестором выступило общество с ограниченной ответственностью «Винсадский молочный завод», которое расширило своё производство за счёт строительства нового современного цеха переработки сырого молока.

Реализация инвестиционного проекта велась с 2020 года. За это время возведен на территории предприятия дополнительный цех, закуплено и установлено более 20 единиц современного технологического оборудования для переработки сырого молока и его фасовки, благодаря чему мощность переработки сырого молока выросла с 18 до 40 тонн в сутки, расширена линейка выпускаемой продукции.

Создано 50 новых рабочих мест. После запуска нового цеха на полную мощность на предприятии приступят к реконструкции старого, где планируется создать сыроварню и расширить ассортимент сыров. Проект реализован в том числе за счет государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка».

Продукция молокозавода, а это более 30 наименований, вырабатывается по классическим технологиям, здесь отказываются от применения растительных заменителей молочных жиров, сухого молока, ГМО. Сырьё закупается в хозяйствах Новоселицкого и Советского районов.