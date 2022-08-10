ИЗТТ начал серийное производство дизельных тепловых пушек KALASHNIKOV

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«Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ), который входит в структуру Торгово-производственного холдинга «Русклимат», запустил производство первой серийной партии дизельных тепловых пушек под брендом KALASHNIKOV.

По экспертным оценкам общий объем российского рынка дизельных тепловых пушек составляет в 40 000 шт. в год, из которых более 95% продукция европейских и азиатских производителей.

Новый тепловентилятор способен нагреть воздух за минимальное время. Прибор предназначен для использования в нежилых помещениях и на открытом воздухе, а его работа на дизельном топливе обеспечивает автономность и экономичность в использовании. Удобство и простота эксплуатации достигается наличием термостата, таймера и электроники, регулирующей уровень подачи тепла, а также легкостью конструкции.

ИЗТТ производит широкий модельный ряд дизельных тепловых пушек мощностью от 20 до 120 кВт. Разработка продукта велась конструкторами завода совместно с ФГБУН «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН» и длилась более трех лет. Устройство адаптировано под работу при температуре воздуха до — 40 оС и успешно прошло испытания в экстремальных климатических условиях. Производство тепловых пушек Kalashnikov стало одним первым массово локализованных в России.

Благодаря высококачественной автоматике и многоуровневой системе безопасности дизельные пушки обеспечивают стабильный и безопасный обогрев. Более 450 авторизованных сервисных центров по всей стране позволяют оперативно произвести обслуживание и ремонт.

Объем первой партии тепловых пушек под брендом KALASHNIKOV составляет 4 000, что только за 5 месяцев обеспечит 10% рынка. Плановая производительность завода к 2025 году — 20 000 изделий, что позволит заместить более половины рынка дизельных тепловых пушек.

ООО «ИЗТТ» производит самый широкий ассортимент тепловых пушек в России для применения в сфере жилого и коммерческого строительства, агропромышленного комплекса; для использования при отделочных работах, на объектах, где есть потребность в автономном источнике отопления. Тепловое оборудование завода, успешно реализует государственную программу импортозамещения, обеспечивая технологический суверенитет страны. ИЗТТ самостоятельно разрабатывает свою продукцию, использует отечественные материалы и комплектующие, а также производит в России высокотехнологичные и востребованные рынком приборы, которые замещают собой иностранные аналоги. Локализация производства дизельных тепловых пушек составляет порядка 50%.