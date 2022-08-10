«Акрон» запустил производство кальциевой селитры в Великом Новгороде

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Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, на производственной площадке в Великом Новгороде запустила установку по получению гранулированного нитрата кальция (кальциевой селитры) мощностью 100 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составил около 1,5 млрд рублей.

Сырьем для получения нового удобрения стал жидкий нитрат кальция — полупродукт переработки апатитового концентрата на производстве сложных удобрений NPK. На производстве планируется выпуск различных марок кальциевой селитры: для сельского хозяйства и для промышленности. Среди марок для сельского хозяйства будут выпускаться предназначенные для внесения сразу в открытый грунт и водорастворимые для тепличных хозяйств.

Для хранения удобрения оборудован склад. Отгрузка продукции производится железнодорожным и автотранспортом в мешках, стрейч-худах и биг-бегах.

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«С пуском установки нитрата кальция мы дополнили свой портфель высококачественным премиальным продуктом, отличающимся высокой эффективностью в сельском хозяйстве и экологичностью. При этом мы также увеличили потенциал действующего производства сложных удобрений за счет расширения возможностей переработки», — отметил Генеральный директор (Президент) ПАО «Акрон» Владимир Куницкий.

Нитрат кальция или кальциевая селитра — удобрение, которое широко применяется в сельском хозяйстве. Выпускается в форме кристаллической соли и отлично растворяется в воде, отличается высоким содержание кальция (19%) и отсутствием нерастворимых примесей. Используется на различных типах почв, но особенно эффективно на дерново-подзолистых грунтах.