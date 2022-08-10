В Ивантеевском районе Саратовской области заработал новый элеватор
10 августа в с. Знаменское Ивантеевского района заработал новый элеватор. Элеватор позволяет хранить зерновые и масличные культуры, а также отгружать их по железной дороге. Он рассчитан на 19 тыс. тонн зерна. Сейчас началась его работа в тестовом режиме. Уже принята первая тысяча тонн зерна нового урожая.
Объём инвестиций составил около 400 млн.рублей.
Для Ивантеевки это важный проект и новые рабочие места. Элеватор практически закроет потребность в хранении зерна в районе.
Всего в Саратовской области действуют 52 элеватора. Они и собственные хранилища хозяйств позволяют обеспечить хранение 7,2 млн тонн зерна.
Пока в регионе собрано 3 млн тонн зерна. Урожайность выше прошлогодней.
Источник: https://www.zol.ru/n/36cda
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