В Ленобласти между посёлками Щеглово и Морозовка обновили 20 километров трассы

Дорожники Ленобласти завершили самый большой дорожный ремонт этого лета. Специалисты привели в порядок почти 20 километров трассы во Всеволожском районе. Новая дорога связала поселки Щеглово и Морозовка.

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Как сообщает пресс-служба региональной администрации, специалисты провели работы от бывшего «Северного полукольца» в Морозовке через Каменку, Алюмино и садоводческий массив «Дунай». Специалисты уложили новое покрытие, установили современные остановки и укрепили обочины.

В рамках ремонта также было заменено основание на нескольких участках трассы: вместо торфа здесь была устроена «подушка» из песка и щебня, на которую затем было закатано два слоя асфальта. Таким образом, часть магистрали была дополнительно усилена. Процесс ремонта контролировали жители, которые приезжали на проверки, организованные «Ленавтодором».

Ремонт дороги здесь сделали досрочно на год. Изначально трассу планировали обновить следующим летом, однако по просьбам жителей Всеволожского района решили организовать работы раньше.