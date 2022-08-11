Научно-производственная компания «БГ-Оптикс» занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов (БЛА) квадрокоптерного типа под наименованием «Феникс» начиная с 2014 года. За это время были разработаны, прошли программу летных и специальных испытаний и запущены в производство несколько модификаций БЛА, отличающихся конструктивными особенностями и функциональным предназначением.

Сегодня мы хотели бы представить последнюю разработку нашей компании — БЛА «Феникс 3», который, благодаря удачному техническому решению, сочетающему раму коптера со складывающимися лучами, выполненную из композитного материала, энергоэффективные бесколлекторные двигатели с редукторами привода винтов, высокоэффективную систему электропитания, многофункциональную наземную станцию управления (НСУ), современные системы навигации и мультиканальной связи, прикладное и встроенное программное обеспечение собственной разработки, позволяет эффективно решать задачи длительного наблюдения за удаленными объектами, полетов по заданным маршрутам протяженностью до 32 км., перевозке малогабаритных грузов массой до 7 кг. Максимальная высота полета БЛА «Феникс 3» составляет 3000 метров, полет может осуществляться и при сложных погодных условиях. При этом обеспечивается максимальная скорость БЛА — до 52 км/ч. «Феникс 3» демонстрирует лучшие в своем классе показатели грузоподъемности и времени полета. БЛА «Феникс 3» производятся серийно с адаптацией под технические, функциональные и эксплуатационные требования Заказчиков.

БЛА "Феникс 3" © www.bg-optics.ru

БЛА "Феникс 3" в сложенном виде © www.bg-optics.ru

В транспортировочном чехле © www.bg-optics.ru

Возможности системы «Феникс 3»

Доставка и сброс груза

Оперативная доставка малогабаритных грузов массой до 7 кг (при полной полетной массе до 17 кг) на дистанции до 20 км. Возможность организации автоматической «грузовой линии».

Круглосуточное наблюдение

С системой привязного питания в режиме «Мобильной пожарно-наблюдательной вышки».

Ретрансляция сигнала

Обеспечение связи с удаленными БЛА через БЛА ретранслятор, расширение зоны уверенной подвижной связи на лесных пожарах.

Автономная работа

Наличие систем автоматизации и автономного выполнения полетных миссий по заранее установленному маршруту. Патрулирование.

Многофункциональность

Возможность применения широкого спектра целевых нагрузок для решения прикладных задач заказчика.

Мобильность

Система транспортируется в сложенном состоянии в специальном кофре (850×250×250 мм, 10 кг) одним человеком. Переводится в рабочее положение в течении 5 минут без дополнительного оборудования.

Основные режимы управления полетом БЛА:

— полуавтоматический/автоматический (по полетному заданию — ПЗ);

— зависание с возможностью управления по высоте и азимуту;

— динамическая корректировка маршрута в процессе полета по ПЗ пользователя или внешних систем.

Возможные варианты монтируемого специального оборудования (полезных нагрузок):

— гиростабилизированный трёхосевой подвес с видеокамерой или подвес с тепловизором;

— подвес с управляемым отцепом;

— управляемый прожектор;

— динамики (для звукового предупреждения нарушителя);

— модуль кабельного питания с земли;

— иные модули, по согласованию с Заказчиком, в том числе обеспечивающие применение специальных средств, средств обозначения нарушителей, сигнальных средств, инженерно-технических средств.

Технические характеристики системы «Феникс 3»