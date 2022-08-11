БЛА «Феникс 3» — эффективный, многоцелевой.
Научно-производственная компания «БГ-Оптикс» занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов (БЛА) квадрокоптерного типа под наименованием «Феникс» начиная с 2014 года. За это время были разработаны, прошли программу летных и специальных испытаний и запущены в производство несколько модификаций БЛА, отличающихся конструктивными особенностями и функциональным предназначением.
Сегодня мы хотели бы представить последнюю разработку нашей компании — БЛА «Феникс 3», который, благодаря удачному техническому решению, сочетающему раму коптера со складывающимися лучами, выполненную из композитного материала, энергоэффективные бесколлекторные двигатели с редукторами привода винтов, высокоэффективную систему электропитания, многофункциональную наземную станцию управления (НСУ), современные системы навигации и мультиканальной связи, прикладное и встроенное программное обеспечение собственной разработки, позволяет эффективно решать задачи длительного наблюдения за удаленными объектами, полетов по заданным маршрутам протяженностью до 32 км., перевозке малогабаритных грузов массой до 7 кг. Максимальная высота полета БЛА «Феникс 3» составляет 3000 метров, полет может осуществляться и при сложных погодных условиях. При этом обеспечивается максимальная скорость БЛА — до 52 км/ч. «Феникс 3» демонстрирует лучшие в своем классе показатели грузоподъемности и времени полета. БЛА «Феникс 3» производятся серийно с адаптацией под технические, функциональные и эксплуатационные требования Заказчиков.
Возможности системы «Феникс 3»
Доставка и сброс груза
Оперативная доставка малогабаритных грузов массой до 7 кг (при полной полетной массе до 17 кг) на дистанции до 20 км. Возможность организации автоматической «грузовой линии».
Круглосуточное наблюдение
С системой привязного питания в режиме «Мобильной пожарно-наблюдательной вышки».
Ретрансляция сигнала
Обеспечение связи с удаленными БЛА через БЛА ретранслятор, расширение зоны уверенной подвижной связи на лесных пожарах.
Автономная работа
Наличие систем автоматизации и автономного выполнения полетных миссий по заранее установленному маршруту. Патрулирование.
Многофункциональность
Возможность применения широкого спектра целевых нагрузок для решения прикладных задач заказчика.
Мобильность
Система транспортируется в сложенном состоянии в специальном кофре (850×250×250 мм, 10 кг) одним человеком. Переводится в рабочее положение в течении 5 минут без дополнительного оборудования.
Основные режимы управления полетом БЛА:
— полуавтоматический/автоматический (по полетному заданию — ПЗ);
— зависание с возможностью управления по высоте и азимуту;
— динамическая корректировка маршрута в процессе полета по ПЗ пользователя или внешних систем.
Возможные варианты монтируемого специального оборудования (полезных нагрузок):
— гиростабилизированный трёхосевой подвес с видеокамерой или подвес с тепловизором;
— подвес с управляемым отцепом;
— управляемый прожектор;
— динамики (для звукового предупреждения нарушителя);
— модуль кабельного питания с земли;
— иные модули, по согласованию с Заказчиком, в том числе обеспечивающие применение специальных средств, средств обозначения нарушителей, сигнальных средств, инженерно-технических средств.
Технические характеристики системы «Феникс 3»
|Наименование характеристик
|Значение
|Габариты
|
|Габариты по осям несущих винтов
|1300×1300 мм
|Несущие винты диаметр/шаг
|850×300 мм
|Габариты коптера в транспортном состоянии
|850×250×250 мм
|Основные массы
|
|Вес пустого
|3 кг
|Вес с аккумуляторной батареей без полезной нагрузки
|10 кг
|Максимальная взлётная масса
|17 кг
|Максимальная грузоподъёмность на внешней подвеске
|7 кг
|Силовая установка
|
|Количество, тип, марка
|4 двигателя Феникс 3
|Максимальная мощностьг
|4 х 900 Вт
|Номинальная мощность в режиме висения при массе 10кг
|4 х 200 Вт
|Номинальная мощность в режиме висения при массе 17кг
|4 х 380 Вт
|Энергоемкость батареи (новые типы импортных батарей)
|1100 Вт/ч (до 1400 Вт/ч)
|Напряжение батареи
|60 В (16S4P)
|Габариты
|
|Габариты по осям несущих винтов
|1300×1300 мм
|Несущие винты диаметр/шаг
|850×300 мм
|Габариты коптера в транспортном состоянии
|850×250×250 мм
|Лётные характеристики
|
|Максимальная скорость в горизонтальном полёте
|52 км/ч
|Крейсерская скорость
|36 км/ч
|Радиус применения пустого (видеонаблюдение )
|до 16 км
|Радиус применения с максимальной нагрузкой
|до 10 км
|Максимальное время полета пустого (видеонаблюдение)
|1ч 20 мин
|Максимальное время полета при максимальной нагрузке
|36 мин
|Потолок пустого
|3000 м
|Потолок с максимальной нагрузкой
|1000 м
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