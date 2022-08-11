Первый в России памятник коксохиммонтажнику открылся в Череповце

На открытии памятника 11 августа © Фото из открытых источников

Профессия коксохиммонтажника значительно шире буквального понимания её расшифровки. Если посмотреть на те стройки, на которых работают предприятиятия КХМ, то это и заводы СПГ, агрегаты химпрома, нефтяные резервуары и крупнейшие месторождения. Но основная тема коксохимии — строительство гигантских коксовых батарей для выплавки чугуна и стали размером примерно со стадион «Лужники».

Памятник коксохиммонтажнику открыт на территории череповецкого предприятия «Кокосохимэлектромонтаж». Скульптура представляет собой собирательный образ сварщика, монтажника, огнеупорщика и строителя.

Вокруг скульптуры благоустроен сквер, высажены сосны и туи, оборудованы пешеходные дорожки и установлены скамейки.

Памятник включает собирателтный образ нескольких рабочих профессий © Фото из открытых источников

— Десятилетиями на вологодской земле работают крупные промышленные и строительные предприятия, ставшие основой экономики региона и местом работы тысяч жителей — отметил генеральный директор АО «Трест Коксохиммонтаж» Сергей Фуфаев. — Этой скульптурой мы подчеркиваем большое уважение славным традициям индустриального строительства нашей страны, отдаём дань тем людям, которые возводили крупные промышленные объекты ещё во времена индустриализации, поддерживали нашу промышленность в военные годы, и сейчас помогают вводить в строй самые современные объекты. Верность традициям — это очень важно! Это те скрепы, которые цементируют как успешную производственную деятельность, так и отношения людей друг к другу. Потому что это база, основание, с помощью которых можно построить любой объект.