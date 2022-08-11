ВНИИР-Прогресс СПб производит электрооборудование для двух пассажирских судов класса «река-море»

Предприятие группы компаний «АБС Электро» — Санкт-Петербургский филиал АО «ВНИИР-Прогресс» в рамках контракта с АО «Средне-Невским судостроительным заводом» поставит электрооборудование для строительства двух пассажирских судов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев» класса «река-море» (проект А45-90.2, зав. № 716 и № 717).

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В 1 квартале 2023 года предприятие отгрузит главные и аварийные распределительные щиты (ГРЩ, АРЩ), комплекты вторичных щитов (ВРЩ), щиты питания с берега (ЩПБ), трансформаторы 180 кВА и 40 кВА.

Все оборудование пройдет приемку представителями Российского морского регистра судоходства.

«Наработанные традиции и высокий потенциал научных и инженерных кадров помогают нашему предприятию оставаться лидером в своей отрасли. Мы выступает активным участником проектов судостроения в России, и уверен, что мы продолжим сотрудничество со Средне-Невским судостроительным заводом не только по электрооборудованию для кораблей проекта А45-90.2», — отметил директор Санкт-Петербургского филиала АО «ВНИИР-Прогресс» Александр Козлов.

Судна «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев» будут работать в Арктической зоне на социально значимом маршруте Красноярского края: «Красноярск — Дудинка — Красноярск» на реке Енисей. Они смогут перевозить до 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью 5000 км. Спуск на воду запланирован на 2024 год.