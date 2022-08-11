В Благовещенске запустили новый контейнерный сервис из Китая в Россию

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РЖД бизнес актив" (дочерняя компания РЖД) и «Октет карго» (проектная компания Агентства развития проектных инициатив) совместно запустили новый регулярный мультимодальный контейнерный сервис по доставке грузов из Китая в Россию через Благовещенск.

Первый поезд, груженый 50 сорокафутовыми контейнерами, был отправлен 11 августа со станции Благовещенск на опорный терминал «РЖД бизнес актив» Безымянка в Самаре. «Товары медицинского назначения будут поставлены из Китая компанией Torgmall», — добавили в компании.

Из Китая грузы будут доставляться автомобильным транспортом по мосту, открытому в этом году, через реку Амур. Основными товарами, которые будут отправлять через сервис, являются товары народного потребления, продукты питания, косметическая и медицинская продукция.

По словам и. о. директора по продажам «РЖД бизнес актив» Антона Тихонова, новые сервисы, направленные на развитие мультимодальных перевозок из Китая в Россию, позволят сбалансировать количество контейнеров, находящихся в обороте. Таким образом, сервисы будут способствовать росту обеспеченности и связанности регионов и созданию новых цепей поставок.

«РЖД бизнес актив» создано в 2020 году, занимается организацией мультимодальных контейнерных перевозок грузов на базе собственных и привлеченных активов. В управлении компании находятся 11 якорных терминалов по сети «РЖД», в стадии проектирования — два контейнерных терминала на границе с Китаем. Планы по объемам перевозок в 2022 году — 400 тыс. ДФЭ.