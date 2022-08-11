В Благовещенске запустили новый контейнерный сервис из Китая в Россию
РЖД бизнес актив" (дочерняя компания РЖД) и «Октет карго» (проектная компания Агентства развития проектных инициатив) совместно запустили новый регулярный мультимодальный контейнерный сервис по доставке грузов из Китая в Россию через Благовещенск.
Первый поезд, груженый 50 сорокафутовыми контейнерами, был отправлен 11 августа со станции Благовещенск на опорный терминал «РЖД бизнес актив» Безымянка в Самаре. «Товары медицинского назначения будут поставлены из Китая компанией Torgmall», — добавили в компании.
Из Китая грузы будут доставляться автомобильным транспортом по мосту, открытому в этом году, через реку Амур. Основными товарами, которые будут отправлять через сервис, являются товары народного потребления, продукты питания, косметическая и медицинская продукция.
По словам и. о. директора по продажам «РЖД бизнес актив» Антона Тихонова, новые сервисы, направленные на развитие мультимодальных перевозок из Китая в Россию, позволят сбалансировать количество контейнеров, находящихся в обороте. Таким образом, сервисы будут способствовать росту обеспеченности и связанности регионов и созданию новых цепей поставок.
«РЖД бизнес актив» создано в 2020 году, занимается организацией мультимодальных контейнерных перевозок грузов на базе собственных и привлеченных активов. В управлении компании находятся 11 якорных терминалов по сети «РЖД», в стадии проектирования — два контейнерных терминала на границе с Китаем. Планы по объемам перевозок в 2022 году — 400 тыс. ДФЭ.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.