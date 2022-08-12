Технология СПИРАТЕХ Группы ПОЛИПЛАСТИК помогает решать коммунальные проблемы

Импортозамещающая технология спиральной навивки труб с применением ПВХ профиля СПИРАТЕХ Группы ПОЛИПЛАСТИК доказала свои преимущества при восстановлении изношенных трубопроводов.

© www.polyplastic.ru

11 августа в Тюмени был завершен знаковый для города проект реконструкции самотечного подводящего канализационного коллектора на участке от ул. 50 лет ВКЛСМ до КНС-7. Восстановлением одного из основных коллекторов города занималось ООО «Тюмень Водоканал», входящее в структуру «Росводоканал Тюмень». Строительные работы провела компания «Современные системы реновации».

Данный коллектор, эксплуатирующийся с 1973 года, от постоянного воздействия агрессивной среды и газовой коррозии потерял свою надежность и прочность. При этом по нему транспортировались стоки со всего Восточного административного округа.

Железобетонную трубу диаметром 1400-1800 мм обновили с применением современной технологии санации — спиральной навивки профильной лентой из НПВХ. Для проведения работ был выбран инновационный материал от Группы ПОЛИПЛАСТИК — усиленный профиль из непластифицированного поливинилхлорида СПИРАТЕХ. Его производство налажено на входящем в Группу Новомосковском заводе полимерных труб (НЗПТ) — сегодня это единственное в России предприятие по выпуску профильной ленты, необходимой для формирования спиральновитых труб.

© www.polyplastic.ru

При спирально-навивном методе санации старые аварийные или изношенные трубопроводы восстанавливаются без разрушения благодаря формированию новой трубы с высокой кольцевой жесткостью из непрерывной профилированной ленты, соединяемой специальным герметичным замковым соединением непосредственно внутри существующего трубопровода. В результате усиливается вся конструкция коллектора, повышается его устойчивость к агрессивным компонентам сточных вод, а также обеспечивается надежность процесса транспортировки бытовых стоков.

Важно отметить, что это полностью импортозамещающая разработка ПОЛИПЛАСТИКа. Ранее такой профиль импортировали, при этом в мире всего несколько аналогичных предприятий.

После реконструкции коллектор на ул. 50 лет ВКЛСМ до КНС-7 «помолодел» минимум на 50 лет — именно на такой период увеличивается срок его проектной эксплуатации.

© www.polyplastic.ru

На объектах Тюменского водоканала спирально-навивное восстановление трубопроводов применяется не впервые. Специалисты организации на практике убедились в его эффективности и удобстве, ведь таким образом удается проводить реконструкцию без остановки эксплуатации коллектора, без затрат времени и ресурсов на подготовительные и восстановительные работы. Основные процессы осуществляются ночью, когда объем стоков в сети водоотведения наименьший. При этом не нарушается благоустройство и не отключается водоснабжение.

Опыт работы со СПИРАТЕХом в Тюмени наглядно продемонстрировал, почему технология спиральной навивки внесена в Справочник наилучших эффективных технологий и все более набирает популярность в России. Она позволяет восстанавливать безнапорные трубопроводы без демонтажа и остановки сетей, без вскрытия грунта, нарушения целостности близлежащей инфраструктуры и привычной жизнедеятельности. С помощью спиральновитого метода возможно создание камер (колодцев), сетей ливневого стока, промышленных резервуаров и иных объектов, а также разнообразного вида фитингов. Еще одним преимуществом профилированной ленты из ПВХ является возможность создания труб различной конфигурации — с круглым, прямоугольным и арочным сечением.

Растущий интерес к применению профиля СПИРАТЕХ также открывает перспективы дополнительного расширения его производства в России, в частности на тюменском заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК.

Подробности в видеосюжете ГТРК «Регион-Тюмень».