Компания «Грюнвальд» начала выпуск сельхозтехники
Калининградская компания «Грюнвальд» известна как один из лидеров в области разработки и производства полуприцепной техники в России. Инженеры компании имеют большой опыт в создании и серийном производстве автомобильного и специального транспорта.
В рамках выставки «Всероссийский день поля» состоялась премьера первого продукта линейки «Грюнвальд АгроТех» — универсального посевного комплекса. Он предназначен для работы в современной системе земледелия известной как «система нулевой обработки почвы». Комплекс осуществляет полосную подготовку семенного ложа с высокой точностью выкладки посевного материала. Микрорельеф поля копируется подвижными секциями рамы. Комплекс направленно и аккуратно формирует борозды, удаляя растительные остатки и крупные комья почвы. Одновременно с заделом семян может вноситься припосевное удобрение.
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