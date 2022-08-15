На «Уралвагонзаводе» стартовало производство опытно-промышленной партии нового САО 2С43 «Мальва»
Это 152-мм самоходная артиллерийская установка на базе колесного тягача БАЗ-6010-027 «Вощина» с колесной формулой 8×8.
Новинка оснащена 152-миллиметровой гаубицей 2А64. Такая же используется на гусеничных артустановках «Мста-С». Гаубица предназначена для уничтожения различных целей — от живой силы и техники на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на расстоянии до 24 км.
В 2021 году в рамках испытаний главного конструктора подтверждена эффективность «Мальвы» и соответствие этой машины требованиям тактико-технического задания.
Испытания «Мальвы» продлятся до конца 2022 года.
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