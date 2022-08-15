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Армия и Флот

На «Уралвагонзаводе» стартовало производство опытно-промышленной партии нового САО 2С43 «Мальва»

 © ria.ru

Это 152-мм самоходная артиллерийская установка на базе колесного тягача БАЗ-6010-027 «Вощина» с колесной формулой 8×8.

Новинка оснащена 152-миллиметровой гаубицей 2А64. Такая же используется на гусеничных артустановках «Мста-С». Гаубица предназначена для уничтожения различных целей — от живой силы и техники на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на расстоянии до 24 км.

В 2021 году в рамках испытаний главного конструктора подтверждена эффективность «Мальвы» и соответствие этой машины требованиям тактико-технического задания.

Испытания «Мальвы» продлятся до конца 2022 года.
Источник: https://ria.ru/20220815/sau-1809580...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

БАЗ-6010-027 «Вощина», гаубица 2А64
  • Нет аватара treins.
    15.08.2213:16:33

    Испытывать на войне нужно где дефицит сау

    #1252844
    • Нет аватара Stranniks
      15.08.2217:56:40

      В1-х с чего вы взяли, что у нас дефицит САУ и артиллерийских систем вообще?!

      В2-х наверное вы сами горите желанием оказаться в условиях огневого поражения противником, с поломавшейся…ходовой частью, ну или качающейся частью, когда оперативная смена позиций не возможна, а по вам готово прилететь что-то в том же калибре в перспективе нескольких минут, ага?!

      Сегодня, к слову, было слито в сеть очень красочное видео подрыва украинского Пиона, а бывает, что и стволы летают, когда откатно-накатная система отказала… Неиспытанное вооружение — это жизни солдат. Сначала довести до ума, потом в части в товарных количествах.

      #1252862
      • Нет аватара treins.
        15.08.2218:54:53

        Наверно из-за обилия воюют хламом аля Д-30.

        Отсутствие современного оружия это жизни солдат.

        Отредактировано: treins.~18:57 15.08.22
        #1252865
        • Badassgoliath Badassgoliath
          15.08.2219:13:27

          Наверно из-за обилия воюют хламом аля Д-30.

          Во-первых, Д-30 это не хлам. А лёгкое, быстротраспортируемое орудие, в том числе авиацией и на парашютах (а так же вертолётами). А во-вторых, раз эти гаубицы уже и так есть, как и множество снарядов к ним, то почему их не использовать? Для своего калибра это вполне актуальная гаубица. Стреляет не так далеко, как 152/155 мм? Ну так она и меньше, а в артиллерии более крупные пушки стреляют дальше. Зато она легче.

          #1252870
          • Нет аватара treins.
            15.08.2219:45:05

            Потому, что у Д-30 дальность 15 км, против 24-х у 777

            #1252871
    • Badassgoliath Badassgoliath
      15.08.2218:59:33

      Испытывать на войне нужно

      Это про Специальную Военную Операцию? Потому что будь это война, то уже полгода вся Украина сидела бы без света, воды, канализации и соответственно интернета и т. п. А так же без пунктов на границе, где происходит переобувание поездов с европейской колеи на русскую. Были бы превращены в щебень все мало-мальски значимые объекты инфраструктуры. Регулярно работала бы не только армейская, но и стратегическая авиация (как это было, когда в Сирии доколачивали укрепрайоны ИГ), благо тут для Ту-22м3 нет необходимости экономить вес, чтобы без дозаправки долететь до Сирии и вернуться назад — а можно вылетать с полной загрузкой (а это несколько десятков 250 кг бомб — учитывая точность бомбометания, нескольких налетов хватит выбомбить любые позиции). Ещё до начала была бы проведена частичная мобилизация, численность задействованной группировки была бы доведена до ~ 1 млн человек.

      В общем, достаточно посмотреть, как происходило освобождение Советской Украины в время Великой Отечественной.

      Но Россия вместо всего этого проводит именно спецоперацию.

      #1252867
      • Нет аватара treins.
        15.08.2219:46:17

        И как результат в Сирии? 8 лет уже вроде побеждают.

        Может нужно высокоточное оружие, а не чугуний?

        #1252872
  • Badassgoliath Badassgoliath
    15.08.2218:25:21

    Не вполне понятно, как это выглядит в действии. Казённая часть довольно высоко расположена — как орудие будет заряжаться? Или в боевом положении всё это как-то опускается? Как происходит наведение по горизонтали? Орудие поворачивается или машина должна разворачиваться целиком?

    #1252863
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      15.08.2219:00:17

      Ответы на Ваши вопросы можно найти в сети.

      А машина нужна — колесные САУ не заменят гусеничный вариант, но являются их хорошим дополнением.

      Но и конечно они более мобильные чем буксирумые.

      #1252868
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