«Росэлектроника» представила линейку антенных систем спутниковой связи для транспорта

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» впервые представил линейку новейших антенных систем спутниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей. Через находящиеся на орбите отечественные спутники оборудование позволит пассажирам транспорта пользоваться устойчивой высокоскоростной связью в любой точке России.

Антенные системы интегрируются с бортовыми мультимедийными комплексами и позволяют организовать видеоконференцсвязь, в том числе закрытую, IP-телефонию, постоянное высокоскоростное подключение к Интернету, прием спутникового телесигнала, а также обеспечить обмен мониторинговой информацией, необходимой для управления и контроля транспортным средством.

Разработчик оборудования, Концерн «Автоматика» (входит в «Росэлектронику»), на форуме «Армия-2022» представляет три типа антенных комплексов — для самолетов, вертолетов и подвижных объектов.

Авиационный антенный комплекс предназначен для установки на пассажирских самолетах, таких как Superjet, Ту-214, МС-21. Система для подвижных объектов разработана для применения на автомобилях и поездах. В этом году оборудование успешно прошло натурные испытания на маршруте Москва-Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск.

Вертолетный антенный комплекс отличается компактностью и способностью работать через вращающийся винт вертолета. Оборудование может быть установлено на малых летательных аппаратах, в том числе беспилотных.

«Создавая антенные системы, специалисты Концерна „Автоматика“ использовали передовые технические решения, позволяющие значительно расширить возможности мультимедийных комплексов спутниковой связи на транспорте. Серийное производство комплексов планируется развернуть в 2023 году, к нам уже обращаются заказчики», — рассказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».