В Очаково-Матвеевском открылся новый путепровод

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Открыто движение по новому путепроводу через будущий МЦД-4, связавшему улицы Веерную, Матвеевскую и Нежинскую с проспектом Генерала Дорохова.

Строительство путепровода в районе железнодорожной станции Матвеевская начали в сентябре 2020 года и завершили в августе 2022-го — на восемь месяцев раньше контрактных сроков. Новый шестиполосный путепровод длиной 245 метров обеспечит прямую транспортную связь между проспектом Генерала Дорохова и улицами Веерной, Матвеевской и Нежинской. Также реконструировали улично-дорожную сеть, расположенную рядом, — участки улиц Матвеевской (260 метров) и Веерной (235 метров).

«Мы реализуем большую программу по строительству путепроводов через железную дорогу. Железнодорожные пути превращаются в магистрали, по которым в тактовом режиме следуют поезда. Строятся Московские центральные диаметры, это потребовало целой программы строительства путепроводов. В настоящее время 19 из них построено, восемь находится на этапе проектирования и строительства», — отметили в мэрии Москвы

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В рамках второго этапа проекта, который планируется завершить в начале 2023 года, построят дополнительный выезд из Очаково-Матвеевского на Аминьевское шоссе, а также разворотную эстакаду, обеспечивающую съезд с проспекта Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе и Матвеевскую улицу при движении из центра. В рамках благоустройства разобьют 0,3 гектара газона, высадят 292 дерева (ель, клен, липа, рябина) и 836 кустарников (дерен, кизильник, спирея, пузыреплодник).

Реализация проекта позволит улучшить транспортное обслуживание почти 250 тысяч москвичей, в первую очередь жителей районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково, а также заметно сократить перепробег автотранспорта, исключив необходимость объезда через Аминьевское шоссе, Минскую улицу и Кутузовский проспект.

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