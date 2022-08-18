Компания «Грейнрус Агро» запустила в Ивановской области зерносушильный комплекс

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Новый инвестиционный проект в агропромышленном комплексе Ивановской области реализуют в Кинешемском районе. Компания «Грейнрус Агро» приступила к уборке зерновых с угодий площадью 3,5 тысячи гектаров, а для улучшения качества урожая построен зерносушильный комплекс вблизи села Первомайское в Кинешемском районе. Объект построе за 4,5 месяца.

Здесь зерновые доводятся до необходимых параметров по влажности, при которых возможны их качественное хранение и транспортировка. Пока зерносушильный комплекс работает в режиме пуско-наладки, на полную мощность его выведут в четвертом квартале текущего года. Мощность сооружения позволяет принимать до двух тысяч тонн зерна в сутки, сушить порядка 160 тонн зерна в час.

© otdeln.ru

Комплекс будет доступен и для других зерносеющих хозяйств: «Это предприятие может стать системообразующим для нескольких районов, для хозяйств и фермеров, которые производят зерно, продают на элеватор или закладывают на хранение», — сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.

Компания планирует продолжить инвестировать в развитие сельского хозяйства в регионе. В частности, речь идёт об увеличении экспортной составляющей. Часть зерна компания уже экспортирует, объёмы этих поставок планируется увеличивать.

На следующий год в Ивановской области будет засеяно на тысячу га больше площадей — до 4,5 тыс. га пшеницы, рапса и ячменя. К 2025 году компания планирует засевать зерновыми культурами до 10-12 тыс. гектаров сельхозугодий. Это весомый вклад в увеличение посевной площади в Ивановской области.

«Компания Грейнрус» основана в 1997 году. Она начинала свою деятельность как импортёр европейского солода на российский рынок. В 1999 году был приобретен «Зерновой терминал Волга», находящийся в Кинешме. В 2006 году компания приобрела семенной завод и пахотные земли в Курской области, с этого началось развитие аграрного направления бизнеса. За 16 лет земельный банк увеличился в 15 раз и составил более 100 тыс. гектаров в Курской, Псковской, Ивановской, Ростовской, Ярославской областях, а также в Краснодарском крае. Компанией наработан большой опыт в выращивании и семеноводстве востребованных сельскохозяйственных культур.