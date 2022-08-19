Филиал ИЗТТ наращивает производственные мощности

Филиал Ижевского завода тепловой техники (ИЗТТ) в г. Киржач Владимирской области, который является Резидентом Технопарка «Русклимат ИКСЭл», внедряет роботизацию и наращивает производственные мощности.

Первый сварочный робот высокотехнологичного предприятия CRP AUTOMATION уже успешно работает на производстве водонагревателей, соединяя накопительный бак с кронштейном. Проект позволил увеличить производительность данного участка более чем в два раза. Расчетный объем выпускаемой продукции достигает 2 000 единиц в сутки.

Линия по производству водяных тепловентиляторов пополнилась фрезерным роботом того же поставщика. Ранее резка корпусов выполнялась вручную, что требовало не менее 8 минут на одну панель. Робот обработает деталь всего за 3,5 минуты.

Пуско-наладочные работы нового оборудования успешно завершены. Начата промышленная эксплуатация.

Роботизация также коснулась участка штамповки для производства электрических конвекторов. Обновление промышленного оборудования позволит выпускать до 145 000 приборов в месяц, а также снизить дефектность. Увеличение производительности оценивается в 80%.

Инвестиции в автоматизацию производственных процессов составили более 70 млн рублей. Проект получил поддержку Фонда развития Промышленности и на его реализацию выделен льготный займ, в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержки занятости».

В планах завода полная роботизация участка штамповки к декабрю 2022 года. Цех пополнится 14 новыми промышленными роботами-манипуляторами.

Автоматизация производства минимизирует влияние человеческого фактора, снижает количество брака, а также дает возможность быстрой переналадки оборудования для выпуска новых видов продукции. Кроме этого она позволяет исключить из производственной цепочки низкоквалифицированный труд. Высокотехнологичные роботы могут работать в несколько смен, что даст возможность удовлетворить постоянно растущие потребности рынка в качественной продукции отечественного производства.

«Мы получили возможность открыть новые рабочие места для инженерно-технического персонала в области программирования, эксплуатации и обслуживания роботов-манипуляторов, а благодаря CRP AUTOMATION, имеем возможность принимать людей без опыта работы. Учебный центр нашего партнера обучил и сертифицировал для ИЗТТ уже 5 специалистов по работе с промышленными роботами», — отметил Александр Абдулвалеев, руководитель проектов развития производственной системы.

Справочно:

Технопарк «Русклимат ИКСЭл» — основан в 2014 году. Занимает 34Га. Резиденты — лидеры климатической отрасли России. Ежегодно на территории Технопарка запускаются новые заводы. Сегодня это уже 9 высокотехнологичных предприятий с численностью персонала более 2 500 человек. Предприятия успешно реализуют государственную программу импортозамещения. По ряду наименований товаров, которые выпускаются на территории «Русклимат ИКСЭл», локализация производства достигла 99%.

«Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ) — основан в 2007 году. Специализируется на проектировании, производстве, поставке и сервисном обслуживании теплового оборудования. Сегодня «ИЗТТ» — лидер российского отраслевого рынка и один из крупнейших производителей тепловой техники в Европе. Каждая вторая тепловая завеса, проданная в России, изготовлена ИЗТТ. Номенклатура производимой продукции насчитывает более 2500 наименований. Производственное предприятие сертифицировано по стандартам системы качества ISO 9001-2015. Сегодня это не только завод в Ижевске, но и филиал в г. Киржач Владимирской области, а также производственные площадки в г. Сарапул, которые появятся на территории нового промышленного технопарка «ИКСЭл-Сарапул». Общая численность персонала более 1 000 человек.

Филиал ИЗТТ в г. Киржач — крупнейший в мире производитель электрических конвекторов и самым крупным в стране производителем тепловых завес, тепловых пушек, мобильных газовых, дизельных генераторов тепла, водяных тепловентиляторов и электрических водонагревателей из нержавеющей стали. Завод производит 7 тысяч единиц продукции в сутки. Общая площадь производственной площадки в г. Киржач более 11 тыс кв.м.