Девятикилометровый участок тамбовского Северного обхода введен в эксплуатацию

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18 августа после капитального ремонта введен в эксплуатацию девятикилометровый участок автомобильной дороги Северный обход г. Тамбова на трассе Р-208. Этот важнейший участок служит для въезда в областной центр, выезда на московское направление автомагистрали Р-22 «Каспий», а также областную дорогу на Лысые горы и Сосновку. Примечательно, что работы, начавшиеся в сентябре 2019-го года, завершились досрочно — на два месяца раньше запланированного срока.

Проезжую часть в ходе капитального ремонта на участке расширили с двух до четырех полос, встречные потоки разделили осевым барьерным ограждением, устроили три новые разворотные петли, которые позволят избежать опасных левых поворотов. Также на участке были установлены линии уличного электроосвещения, два светофора на пересечении с улицей Мичуринской, три остановочных комплекса с «зебрами» и пешеходными дорожками.

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Для дорожного покрытия был использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, отличающийся повышенной стойкостью к износу. Отремонтированный участок сможет пропускать 20 тысяч автомобилей в сутки, что выше существующей интенсивности автомобильного трафика.