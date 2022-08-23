Пермское предприятие запустило новую линию производства импортозамещающей упаковочной пленки

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18 августа 2022 года на заводе ООО «Кредо-Строй», входящего в состав промышленного холдинга «КРЕДО», прошло торжественное отрытие — запуск новой промышленной линии SML SmartCast XL.

По словам представителей завода, приобретённое с помощью средств льготного займа от Фонда развития промышленности РФ (ФРП) оборудование поможет предприятию увеличить производственные мощности на 70% и запустить новые линейки продукции: высокотехнологичную упаковочную стретч-пленку для групповой паллетной упаковки груза и импортозамещающую агростретч-пленку для российских сельскохозяйственных комплексов. Кроме того, будет создано 13 новых рабочих мест. Общая сумма инвестиционного проекта пермского предприятия составила более 351 млн руб., из которых 173 млн руб. привлечены в виде займа ФРП.

Отмечено, что в условиях санкционного давления и трансформации экономики предприятиям региона необходимо перестраивать работу на создание новой, уникальной продукции. «Компании за 1,5 года удалось создать одно из самых крупных предприятий по производству стретч-пленки в стране, а также начать выпуск импортозамещающей продукции. В новых экономических реалиях у пермского завода вырос объем заказов, и сейчас главное удовлетворить спрос клиентов. У компании есть планы по установке второй линии. Региональные власти готовы оказывать необходимое содействие в этом направлении.

Для установки и пуско-наладочных работ нового оборудования были приглашены специалисты компании-производителя из Австрии. По их словам, на пермской площадке будет работать самая современная установка, имеющаяся на сегодняшний день в линейке предприятия.

«Наш холдинг активно внедряет технологии полного цикла производства и рециклинга, оснащает предприятия высокопроизводственными промышленными линиями и разрабатывает новые рецептуры полимерных упаковочных пленок, аналогов импортной продукции с применением отечественного сырья», — поделился генеральный директор холдинга «КРЕДО» Ильхам Халыгов.

Напомним, на площадке «КРЕДО» установлена самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков. Объем переработки отходов из полиэтилена составляет 16,4 тыс. тонн в год (каждый год он увеличивается на 40-50%), объем переработки пенополистирола составляет 144 тонны в год.

Ранее холдинг при содействии Фонда развития промышленности организовал на своей площадке в столице Прикамья полный цикл переработки полиэтиленовых отходов и производства готовой продукции. Компания изготавливает гранулы полиэтилена высокого и низкого давления, которые используются в производстве полимерных изделий: термоусадочной пленки, стретч-пленки, пленки ПВД, мусорных мешков и геомембран для защиты земли при строительстве полигонов, нефтехранилищ, трубопроводов, а также для укрепления откосов, дамб и плотин. Объем производственных мощностей группы предприятий составляет 64,8 тыс. тонн полимерной пленки в год, 16,4 тыс. тонн вторичных полимерных гранул.