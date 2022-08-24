Адмиралтейские верфи передали НЭС ЛСП «Северный Полюс» в эксплуатацию

© sun1-15.userapi.com

«Адмиралтейские верфи» (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации) передали в эксплуатацию научно-экспедиционное судно ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс».

Судно, отшвартованное от достроечной набережной предприятия, отправилось в Большой порт Санкт-Петербург. Здесь ледостойкая самодвижущаяся платформа пройдет подготовку к переходу в Мурманск и далее — в первую научно-исследовательскую экспедицию.

По словам генерального директора ОСК Алексея Рахманова, «ЛСП «Северный полюс» — наглядный пример исполнения предприятиями корпорации сложного заказа, доверенного государством: «Входящие в ОСК конструкторское бюро «Вымпел» и «Адмиралтейские верфи» разработали и создали уникальное, не имеющее аналогов в мире высокотехнологичное судно. Корабелы ОСК своим трудом оправдали оказанное нам доверие. Смелая идея успешно воплощена в металле и скоро будет приносить пользу как России, так и мировой науке».

Главный строитель кораблей «Адмиралтейских верфей» Руслан Шереметьев отметил, что предприятие всегда строило как головные, так и опытные образцы: «Основное предназначение платформы, высота которой от киля до верхней точки средней мачты составляет 42,5 метра, что равно 13-ти этажному дому, — «жить» во льдах. И я убежден, что эта жизнь окажется успешной и плодотворной для российской науки, а данные, полученные в ходе экспедиций в Арктику внесут существенный вклад в дальнейшее изучение и развитие региона».

Директор Арктического и Антарктического научного-исследовательского института Александр Макаров поблагодарил коллектив «Адмиралтейских верфей». «Аналогов данному судну нет в мире, далеко не каждая верфь готова реализовать подобный проект, — отметил Макаров. — Теперь исследователи не должны тратить время и силы на обеспечение безопасности своей жизнедеятельности, как это было раньше в ледовых лагерях. Сейчас они могут быть сосредоточены исключительно на науке. У нас появляется возможность планировать долгосрочные исследования, открывается перспектива для молодых ребят, которые хотят связать свою жизнь с полярной наукой. На ближайшие 10 лет — это будет важнейший научный проект в Арктике не только в России, но и в мире», — отметил он.

Предприятие построило НЭС ЛСП «Северный полюс» по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны. Контракт между «Адмиралтейскими верфями» и Росгидрометом на строительство ЛСП был подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года.

ЛСП «Северный полюс» обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до -50о и влажности 85%.

Основные тактико-технические характеристики ЛСП: длина — 83,1 м; ширина — 22,5 м; водоизмещение — около 10390 тонн; мощность ЭУ — 4200 кВт; скорость — не менее 10 узлов; прочность корпуса — Arc8; автономность по запасам топлива — около 2 лет; срок службы — не менее 25 лет; экипаж — 14 человек; научный персонал — 34 человека. Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» строится на класс Российского морского регистра судоходства: KM(*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.