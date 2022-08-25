Как саранские айтишники помогают крупному бизнесу
Инфомаксимум — российский разработчик программных решений в области бизнес-аналитики. Флагманский продукт — система активной бизнес-аналитики Proceset, а решения компании успешно применяются в банковском секторе, общих центрах обслуживания, промышленности, ритейле, телекоме
Кратко расскажем о том, как оцифровали процесс обработки обращений в крупном банке и выявили его потенциал оптимизации.
Задачи
Приступая к проекту, мы совместно с представителями банка четко сформулировали ряд задач, которые предстоит решить благодаря применению нашей системы:
- изучить реальный процесс обработки обращений;
- сравнить состояние процесса «as is» с регламентированным;
- выявить проблемные точки в бизнес-процессе: задержки, зацикливания, узкие места, хаотичное делегирование задач
и т. д.;
- настроить автоматический контроль соблюдения соглашения об уровне услуг процесса;
- сформировать комплекс рекомендаций по оптимизации процесса и сокращению количества ошибок.
Этапы
Все действия происходят в несколько этапов:
Сбор предполагает фиксацию всех необходимых для анализа данных. В Proceset это возможно благодаря агентам мониторинга — особому программному обеспечению, которое устанавливается на рабочие компьютеры сотрудников и фиксирует все бизнес-действия.
Мы загрузили данные из информационной системы обработки обращений в Proceset и настроили автоматический мониторинг бизнес‑действий для детального анализа операций в рамках процесса.
Далее — непосредственная аналитика. Этап предполагал:
- построение дашбордов с картой процесса и ключевыми метриками;
- создание отчетов для автоматического мониторинга соблюдения SLA;
- выявление отклонений от KPI и анализ их причины;
- выделение ключевых ошибок, которые замедляют обработку обращений;
- бенчмаркинг регламентов с реальными сценариями выполнения процесса
На весь проект ушло четыре недели. Всего было проанализировано 54000 выполнений процесса.
Итоги
Поставленные перед Инфомаксимум задачи были успешно решены. Результатами стали:
- выявленный потенциал оптимизации процесса обработки обращений в 32%;
- потенциал сокращения каждого выполнения на 51 час
Всё это значительно влияет на рост уровня клиентского сервиса и лояльности пользователей банка, а также снижение репутационных и финансовых рисков.
Такие результаты становятся возможны, потому что в рамках Proceset клиенты получают доступ к технологиям Business Intelligence (BI), Process Mining, Task Mining и Automation.
Узнать больше о системе активной бизнес-аналитики Proceset, ознакомиться с кейсами и узнать об используемых технологиях можно на нашем официальном сайте — infomaximum.com или же обратиться лично к генеральному директору Александру Бочкину (Tg — @bochkinav).
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