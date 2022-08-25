«Индустрия Сервис» из Тулы на 40% увеличила выпуск запасных частей к экскаваторам

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«Индустрия Сервис» из Тулы на 40% увеличила выпуск запасных частей к экскаваторной технике и горнодобывающему оборудованию. Инвестиции в модернизацию производства составили 132 млн рублей, из которых 63 млн рублей предоставил федеральный ФРП и 27 млн рублей — ФРП Тульской области.

Предприятие приобрело современное оборудование и модернизировало производство. Теперь на заводе выпускают на 40% больше комплектующих и запчастей — 16,3 тысячи тонн в год. Уровень локализации продуктов составляет 93%.

«С помощью займа ФРП мы смогли закупить современное производственное оборудование, которое позволило нам снизить энергопотребление и себестоимость, повысить производительность труда, увеличить выпуск продукции, улучшить качество и ассортимент изделий», — рассказал генеральный директор АО «Индустрия Сервис» Александр Дедикин.

Компания выпускает зубья ковша экскаватора, звенья гусеничного экскаватора, футеровки для мельниц и дробилок, плиты для дробления, а также узлы (патрубки) для размола руд черных и цветных металлов. Они применяются в канатных экскаваторах и дробильно-размольном оборудовании, которые используются в цементной промышленности, золотодобыче и горно-обогатительных комбинатах.

Доля импорта запчастей для экскаваторов и горнодобывающего оборудования резко сократилась после введения санкций и ухода с рынка зарубежных производителей. В результате реализации проекта «Индустрия Сервис» намерена увеличить свою долю на российском рынке до 15%.