От Гатчины до въезда в Павловск полностью обновили Красносельское шоссе
Дорожники Ленобласти закончили ремонт 18-километрового участка Красносельского шоссе. Специалисты обновили дорогу от Гатчины до въезда в Павловск. Работы вели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
По данным от региональной администрации новая дорога растянулась через Романовку, Лукаши, Пудомяги, Коммунар и Покровскую. На объекте уложили два слоя асфальта, укрепили обочины и установили почти 30 новых остановок с пандусами. По просьбам жителей обустроили и пешеходные дорожки в Романовке и при повороте на Коммунар.
На данный момент на участке строители наносят разметку. В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными на шоссе и соблюдать скоростной режим.
В общей сложности по дорожному нацпроекту в этом году в Ленинградской области «Ленавтодор» ремонтирует почти 180 километров региональных магистралей.
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