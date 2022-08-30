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Транспорт и логистика

Взлётно-посадочная полоса аэропорта «Оренбург» получила сертификат соответствия

 © orenburzhie.ru

— Капитально отремонтированная взлетно-посадочная полоса международного аэропорта «Оренбург» получила сертификат соответствия. Меньше 4 месяцев от полного закрытия воздушного сообщения до возобновления полётов! — отметил глава региона.

После капитального ремонта с 1 сентября аэропорт Оренбурга начнёт принимать и отправлять первые рейсы. Следующим этапом обновления аэропорта станет реновация аэровокзала.

 © orenburzhie.ru

 © orenburzhie.ru
Источник: https://orenburzhie.ru/news/vzlyotn...poluchila-sertifikat-sootvetstviya/

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