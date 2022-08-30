«Роснефть» построила новый газопровод в рамках проекта «Восток Ойл»

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Компания ПАО «НК «Роснефть» завершила строительство газопровода Сузун-Ванкор мощностью перекачки газа 2,2 млрд куб. м в год. В настоящее время организация проводит испытания объектов газотранспортной системы Сузунского месторождения, которое входит в состав проекта «Восток Ойл».

Как сообщает пресс-служба организации, протяженность трубопровода составляет 80 км. Новый объект построен наземным способом, он имеет два мостовых перехода через водоемы и четыре перехода под руслом рек, проложенных методом наклонно-направленного бурения. При его сооружении использовано более 5,1 тыс. строительных опор и свыше 12 тыс. свай. На узлах запорной арматуры установлена автоматическая система дистанционного управления кранами, повышающая надежность и безопасность работы газопровода.

Газопровод обеспечит транспортировку попутного нефтяного газа с Сузунского месторождения на объекты Центрального пункта сбора Ванкорского месторождения. Оттуда с обоих месторождений направляется в единую газотранспортную систему страны для доставки потребителям. На сегодняшний день с Ванкорского кластера в ЕСГ отправлено почти 43 млрд куб. м товарного газа.

Проект «Восток Ойл» реализуется компанией ПАО «НК «Роснефть» на полуострове Таймыр. Он объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера, Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Ресурсная база Таймыра оценивается в 6 млрд тонн жидких углеводородов.