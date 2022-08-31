В Уфе на предприятии «Фабрик косметик» запустили новое производство бытовой химии

в Уфе запустили производство бытовой химии на предприятии «Фабрик косметик», здесь будет выпускаться 16 наименований высокотехнологичных и экологичных средств.

Компания «Фабрик косметик» существует с августа 2015 года. В 2019 году предприятие открыло собственное производство органической линейки продуктов, таких как жидкие шампуни и бальзамы для волос, гели для тела, жидкое мыло, а также различных средств для ванн. Продукция компании представлена в 91 городе России и в трех странах мира, ассортимент насчитывает более 250 наименований.

В 2020 году в период пандемии коронавируса компания переориентировала большую часть производственных мощностей под выпуск линейки антибактериальной и антисептической продукции, чем помогла республике нарастить объемы собственного производства дезинфицирующей продукции. На эти цели был получен заем ФРП Башкортостана в размере 20 млн рублей.

По словам директора «Фабрик косметик» Юлии Волошановской, штат компании в конце второго квартала 2022 года расширился до 57 человек, это профессиональные и высококвалифицированные сотрудники. Выручка компании в этом году составила 116 млн рублей, а чистая прибыль — 22 млн рублей.

В этом году «Фабрик косметик» активно развивает направление бюджетной линии, делая уходовую косметику, средства для ванн.

«Над новым производством мы работали более года, можно сказать, это наше импортозамещение, мы можем конкурировать с зарубежными компаниями, тем более что с уходом многих из них с российского рынка ниша освобождается.

Запускаем и серию репеллентов от комаров, зарекомендовавшую себя как эффективное и безопасное средство по защите от кровососущих насекомых. Общий объем вложенных средств — 300 млн рублей, впереди у нас большие планы и по расширению ассортимента, и по новым рынкам поставок нашей продукции», — отметил директор по развитию предприятия Владислав Пантюхин.