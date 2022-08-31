КАМАЗ поставил в Башкирию крупную партию автобусов
В Уфе состоялась торжественная передача 37 автобусов «НЕФАЗ» в адрес компании «Башавтотранс».
Переданные автобусы «НЕФАЗ» большого класса работают на экологичном и экономичном газомоторном топливе. Они оборудованы электронным табло, тахографом для водителя, кондиционером с режимом обогрева, а также USB-розетками, Wi-Fi. Вместимость салона — 92 человека. Автобусы вышли на уфимские маршруты с наиболее интенсивным пассажиропотоком и будут обслуживать жителей микрорайонов Затон, Дема, Сипайлово, Инорс.
«КАМАЗ поставил первую партию автобусов для Башкирии раньше сроков, обозначенных в контракте. Оставшиеся 26 автобусов мы планируем поставить в сентябре. „Башавтотранс“ первым приобрел в прошлом году партию новых рестайлинговых автобусов НЕФАЗ 5299-30-57, автобусы хорошо зарекомендовали себя, и в этом году поставки продолжились. Республика Башкортостан является для нас стратегическим заказчиком. Мы готовы и в будущем поставлять самую инновационную технику для решения транспортных вопросов республики», — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.
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