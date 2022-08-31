«Росэлектроника» выпустила опытную партию IP-видеокамер

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил сборочное производство линейки IP-видеокамер, которые позволяют исключить несанкционированный доступ к информационным системам видеонаблюдения. Оборудование будет интегрировано в цифровую платформу и использовано для обеспечения комплексной безопасности предприятий корпорации.

Производство IP-видеокамер запущено на производственных линиях НПП «Сигнал» (входит в Концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»). Первая партия устройств будет установлена на территории самого предприятия. В дальнейшем планируется освоить выпуск цилиндрических и купольных изделий с фиксированным или вариофокальным моторизированным объективом.

Камеры обладают современным светочувствительным сенсором, высокопроизводительными датчиками, мощным оптическим зумом, ИК-подсветкой на расстояние от 35 до 60 м и имеют вандалозащищенный корпус. Устройства могут оснащаться объективами трех типов — с фокусным расстоянием от 13,5 до 50 мм. Фокусное расстояние влияет на угол зрения, масштаб и передачу перспективы в кадре — чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол зрения объектива.

«Аппаратные характеристики видеокамер „Сигнала“ соответствуют лидерам отрасли. Съемка может производиться как широким обзором, так и с большой детализацией. Оборудование защищено от пыли и влаги, а специальное покрытие позволяет устройству работать даже на объектах химической промышленности и в местах повышенной влажности», — сообщил генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

В ходе форума «Армия-2022» IP-камеры производства НПП «Сигнал» были представлены на стенде холдинга «СИБЕР» (входит в Ростех) в составе цифровой платформы «Интегра-РТ», которую планируется использовать для обеспечения комплексной безопасности предприятий корпорации.