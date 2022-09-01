Новые школы открыты в регионах часть 5 (2022г.)

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Калининградская область

г.Калининград

Школа № 59 в Калининграде приняла первых учеников в День знаний.Учреждение было построено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Школа представляет собой комплекс из четырёх блоков различной этажности общей площадью практически 31 тысячу кв. м. Сейчас в неё зачислено 1 806 ребят с 1 по 10 класс, преподавать им будут 78 учителей. Для всех них сегодня прозвучал первый звонок.

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В школе подготовлены 96 учебных кабинетов, организована столовая практически на тысячу мест, две библиотеки с залами для работы обучающихся, по два спортивных и актовых зала. На территории находится стадион с гимнастическим комплексом, баскетбольным, волейбольным полями и футбольной площадкой с искусственной травой, места для отдыха и игр.

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Начиная с начальной школы у ребят появилась возможность работать в кабинетах информатики и робототехники. К проведению модулей привлечены педагоги старшей школы. В рамках курсов внеурочной деятельности учащимся будет предложен курс по основам мультипликации. Приобретен мультимедийный комплекс, который позволит учащимся не только создавать, но и озвучивать свои мультфильмы.

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https://www.new...uyu-shkolu.html (фото)

https://gov39.ru/press/317837/

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Вологодская область

г.Вологда

Около 800 учеников сегодня сели за парты в новом филиале школы № 26, который построили на ул. Новаторов, 21. В нем открыто почти 30 классов, восемь из которых — первые.

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В Вологде открыли новую школу для тысячи учеников © media.vologdaregion.ru

https://vologda...yachi-uchenikov

Фото: К. Иодас © news29.ru

Архангельская область

г. Архангельск и село Ровдино

Фото: К. Иодас © news29.ru

Торжественное открытие двух новых школ состоялось 1 сентября в Архангельской области. Наиболее долгожданная из них — школа в селе Ровдино Шенкурского района. Её строительство началось ещё в 2013 году и несколько раз по разным причинам останавливалось. За парты здесь сели 174 ученика, для 16 из них школьный звонок прозвенел впервые.

Помимо основных учебных классов в школе оборудованы актовый и спортивный залы, кабинет по обучению правилам безопасности дорожного движения, библиотека, помещения для школьного музея, специализированный тир с движущимися мишенями, лыжная база для хранения спортинвентаря.

Отдельно создан медицинский блок, для организации горячего питания детей предусмотрена столовая. Здесь же в интернате будут жить и 50 ребят из отдаленных населенных пунктов: д. Усть-Паденьга, пос. Шелашский, с. Спасское, д. Борки, пос. Плёсо, пос. Сулонда, д. Боровская Шенкурского района и с. Долматово Вельского района.Не менее важное событие — начало учебного года в новом здании архангельской школы № 28. Учиться здесь будут как ребята из основного корпуса 28-й, так и переведенные из переполненных школ № 26 и № 30. Введение второго корпуса в строй позволило решить проблему второй смены во всем муниципальном округе.

Сегодня сюда пришли 75 первоклассников, впервые к работе приступили и четыре молодых учителя.В учебном заведении создана инфраструктура и для дополнительного образования, и для занятий спортом. В спортзале установлен настоящий скалодром, есть необходимое оборудование для занятий робототехникой, трасса для запуска дронов, метеостанция, мобильный планетарий, аппаратура для фотостудии, тир.

На пришкольной территории расположен большой стадион.Сейчас в Архангельской области идёт строительство ещё семи школ, в том числе самой крупной в регионе школы на 1600 мест в областной столице.

https://www.new...j_oblasti/97836

Второй корпус школы (справа) расположен прямо напротив первого © static.ngs.ru

Самарская область

г.Самара

В четверг, 1 сентября, в Самаре заработало еще одно образовательное учреждение. Речь идет о втором корпусе школы № 26 на 5-й просеке. Здание рассчитано на 850 детей с 1-го до 11-й класс. Оно состоит из шести отдельных блоков, которые включают в себя помещения начальных и старших классов, блоки общешкольных помещений — столовую, актовый и спортивный залы.

Новый корпус рассчитан на 850 человек © static.ngs.ru

© static.ngs.ru

© static.ngs.ru

Столовая в новом корпусе рассчитана на 425 посадочных мест © static.ngs.ru

© static.ngs.ru

© static.ngs.ru

© static.ngs.ru

© static.ngs.ru

https://63.ru/t...09/01/71619410/