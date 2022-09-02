Группа ПОЛИПЛАСТИК усилила направление рециклинга полимеров

На Климовском трубном заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК в подмосковном Подольске завершена модернизация цеха рециклинга полимеров, позволившая увеличить объем переработки и повысить возврат отходов в производство.

измельчитель полимерных отходов © www.polyplastic.ru

Участок вторичной переработки был открыт на КТЗ в 2004 году и поначалу был оснащен одной большой дробилкой, где с помощью ленточной пилы и бензопил отходы дробились на фрагменты. Позднее на участке появилась первая линия гранулирования, сушилки и высокопроизводительные линии по переработке труб в отрезках. Сегодня в дробилках, крушерах и шредерах отходы производства измельчаются в пластиковую крошку и проходят дальнейшую переработку на линиях гранулирования. Конечным продуктом является регранулят — полимерные гранулы, которые можно использовать для производства отдельных видов пластиковых изделий, в том числе заглушек для труб и приварочных прутков для ручных экструдеров.

Реконструкция и техническое перевооружение цеха проводились в период с сентября прошлого по июль текущего года. В первую очередь, была полностью модернизирована водооборотная система, теперь в цехе работает два независимых контура воды: «чистый контур» предназначен для охлаждения оборудования, «грязный контур» участвует в технологическом процессе изготовления готовой продукции.

Во-вторых, для удобства подачи материала на линии переработки вся линейка крушеров — дробилок была перемещена таким образом, чтобы перерабатываемые трубы и другие полимерные отходы загружались с уличной площадки. Это позволило оптимизировать загрузку и сократить время простоя оборудования.

В-третьих, линии грануляции были перемещены в одну линейку.

оборудование в действии © www.polyplastic.ru

Кроме того, в феврале этого года в цехе была смонтирована и запущена в работу новая линия грануляции c максимальной производительностью 750 кг/ч, что позволило цеху увеличить выпуск регранулята. А в мае в цехе начал работу новый крушер, который позволяет перерабатывать трубы диаметром от 225 до 1200 мм с максимальной толщиной стенки до 100 мм. Плановая производительность оборудования составляет 1500 кг/ч.

процесс переработки полимеров © www.polyplastic.ru

Цех переработки на КТЗ имеет важное значение для реализации принципа безотходного производства. Вместе с замкнутым циклом водообеспечения, курсом на снижение уровня энергопотребления и отсутствием выбросов вредных веществ в атмосферу вторичная переработка полимерных отходов содействует реальному формированию «зеленых технологий» Группы ПОЛИПЛАСТИК.